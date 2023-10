Chiến đấu cơ Israel lần đầu tập kích ở khu Bờ Tây sau gần 20 năm

Lối vào một hầm ngầm bí mật bên dưới nhà thờ Hồi giáo ở khu Bờ Tây.

"Quân đội và cơ quan an ninh Israel đã tiến hành đợt không kích cơ sở của Hamas và Islamic Jihad – nhóm thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) tại thánh đường Al-Ansar ở Jenin thuộc khu Bờ Tây”, Bộ Quốc phòng và Cơ quan An ninh Shin Bet của Israel đưa ra tuyên bố chung, theo tờ Times of Israel.

Nhà chức trách Israel thông báo phát hiện hoạt động của Hamas và nhóm PIJ ở hầm ngầm bên dưới nhà thờ al-Ansari, có thể nhằm chuẩn bị cho một cuộc "tấn công khủng bố".

Israel cáo buộc hai tổ chức trên sử dụng nhà thờ Hồi giáo làm căn cứ để lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công. Hôm 14/10, một vụ nổ xảy ra ở khu vực hàng rào an ninh thuộc khu Bờ Tây. Không có binh sĩ Israel nào bị thương trong vụ nổ này.

Chính quyền Palestine kiểm soát khu Bờ Tây cho biết, có hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc tập kích của Israel.

Trong tuyên bố, quân đội Israel mô tả cuộc không kích sử dụng vũ khí chuyên dụng do máy bay tiến hành, không nêu rõ loại máy bay nào. Theo tờ Times of Israel, quân đội có thể đã sử dụng bom xuyên phá hầm ngầm trong cuộc tập kích, do đó đây có thể được coi là lần đầu Israel giáng đòn không kích từ chiến đấu cơ ở khu Bờ Tây sau gần 20 năm. Bom xuyên phá hầm ngầm là loại bom hạng nặng chỉ có các chiến đấu cơ mới có thể mang theo trong mỗi lần xuất kích.

Mùa hè năm nay, quân đội Israel từng đột kích nhà thờ al-Ansari trong chiến dịch “triệt phá các cơ sở khủng bố”. Ở thời điểm đó, quân đội Israel phát hiện 2 đường hầm kết nối với nhau, bên trong có thuốc nổ, vũ khí và các trang thiết bị quân sự khác.

Theo tờ Times of Israel, tình hình ở khu Bờ Tây đã nóng lên kể từ khi Hamas tiến hành cuộc tấn công từ Dải Gaza vào ngày 7/10. Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra giữa người Palestine và quân đội Israel ở khu Bờ Tây trong những ngày qua.

Nhà chức trách Palestine cho biết, 90 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân đội Israel ở khu Bờ Tây kể từ ngày 7/10.

Tính đến ngày 22/10, Israel thông báo đã bắt giữ 727 người Palesinte ở khu Bờ Tây, trong đó khoảng 480 người được cho là thành viên Hamas.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ ngày 21/10 đã thông báo gửi một Hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao (THAAD) và thêm một tiểu đoàn tên lửa phòng không Patriot tới Trung Đông. Thông báo của Lầu Năm Góc biết, động thái trên diễn ra sau khi các lực lượng Mỹ liên tiếp bị tấn công.

“Sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden về những dấu hiệu leo thang ở Trung Đông, tôi đã chỉ đạo tăng cường hệ thống phòng không để củng cố sự hiện diện của Mỹ trong khu vực”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo, cho biết động thái này cũng giúp hỗ trợ Israel phòng thủ.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ. Washington đang thiếu các hệ thống Patriot để triển khai ở các điểm nóng nhằm hỗ trợ đồng minh. Hệ thống THAAD có khả năng chống tên lửa đạn đạo, từng được Mỹ triển khai tới Hàn Quốc năm 2016.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]