Cháy lớn tại viện nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Nga, 7 người thiệt mạng

Thứ Sáu, ngày 22/04/2022 08:30 AM (GMT+7)

Vụ cháy ở Viện Nghiên cứu Trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã khiến 25 người bị thương và 7 người thiệt mạng.

Hôm 21-4, một đám cháy đã bùng lên ở Viện Nghiên cứu Trung tâm của Lực lượng Phòng vệ Hàng không Vũ trụ, thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại TP Tver, cách thủ đô Moscow khoảng 180 km về phía tây bắc đã khiến ít nhất 7 người chết và 25 người bị thương, theo hãng thông tấn TASS.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy tại có những cột khói lớn cuồn cuộn từ các tầng cao của tòa nhà thuộc cơ sở nghiên cứu này. Theo những nguồn tin sơ bộ, ngọn lửa đã lan rộng ra khoảng 2.500 mét vuông và gây sập một phần của mái nhà.

Hoả hoạn xảy ra ở viện nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: RT

Ngọn lửa đã bùng phát từ một trong những căn phòng trên tầng 2 của toà nhà hành chính. Nguyên nhân sơ bộ của vụ cháy được cho là đoản mạch.

Theo TASS, một số người bị thương trong vụ hoả hoạn là do bị ngạt khói, bị bỏng và bị thương do nhảy ra khỏi cửa sổ toà nhà để thoát thân. Các nhân viên y tế địa phương cho biết vụ cháy đã khiến 7 người phải nhập viện, trong đó 3 người bị thương nặng đang được hồi sức tích cực và phần lớn các bệnh nhân nhập viện là do bị bỏng.

Bên cạnh lực lượng cứu hoả làm nhiệm vụ, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã điều một máy bay trực thăng Mi-8 dội ít nhất 10 thùng nước để dập lửa. Hiện các nạn nhân đã được sơ tán an toàn và ngọn lửa đã được kiểm soát.

