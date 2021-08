Cảnh báo thảm họa có thể khiến 83 triệu người trên thế giới tử vong trong thế kỷ này

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021 21:15 PM (GMT+7)

Tính toán chưa bao gồm số người có thể chết vì nước biển dâng cao, bão lớn, thiệt hại mùa màng hay bệnh tật gia tăng.

Hiện tượng Trái đất ấm lên ước tính khiến 83 triệu người thiệt mạng tính đến năm 2100.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Trái đất, thuộc Đại học Columbia ở New York Mỹ, cung cấp phương thức tính toán mới giúp công ty và chính phủ các nước đánh giá thiệt hại do biến đổi khí hậu, theo Bloomberg.

“Dựa trên các quyết định của các cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ, mô hình này cho chúng ta biết có bao nhiêu sinh mạng sẽ bị mất hoặc được cứu sống vì biến đổi khí hậu”, Daniel Bressler, tác giả nghiên cứu, nói. “Chúng tôi quy hệ quả của biến đổi khí hậu về số người tử vong để giúp đánh giá dễ dàng các thảm họa hơn”.

Dựa trên mô hình được phát triển bởi nhà kinh tế học khí hậu Yale và người đoạt giải Nobel William Nordhaus, nhà nghiên cứu Bressler đã tính toán số ca tử vong trực tiếp do hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Tính toán của Bressler chưa bao gồm số người có thể chết vì nước biển dâng cao, bão lớn, thiệt hại mùa màng hay bệnh tật gia tăng do sự nóng lên của khí quyển.

Ước tính 4.434 tấn carbon phát thải vào bầu không khí trong năm 2020 sẽ khiến một người chết trong thế kỷ này. Nghiên cứu cho thấy Trái đất có thể ấm lên thêm tới 4,1 độ C vào năm 2100, so với mức tăng 1,1 độ C như hiện nay.

83 triệu người trên thế giới, tương đương với dân số của Đức, có thể tử vong cho đến năm 2100, theo mô hình của Bressler.

Bressler cho biết, tỷ lệ tử vong cao nhất có thể xảy ra ở các khu vực nóng nhất và nghèo nhất trên Trái đất như Châu Phi, Trung Đông và Nam Á.

Mô hình mới có thể ảnh hưởng đáng kể đến cách các nền kinh tế tính toán chi phí xã hội của carbon (giá trị tác hại trong tương lai do một tấn khí thải carbon gây ra). Hồi tháng 2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố chi phí này ở mức 51 USD/tấn.

Chi phí xã hội của carbon giúp các chính phủ thiết lập chính sách bằng cách tính toán đến những thiệt hại trong tương lai. Nhưng theo mô hình của Bressler, chi phí xã hội của carbon có thể cao hơn nhiều, lên tới 258 USD/tấn, nếu các nền kinh tế thế giới muốn giảm số người tử vong do hiện tượng nóng lên toàn cầu .

Giới hạn mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 2,4 độ C vào cuối thế kỷ này, so với mức giảm phát thải khiêm tốn khiến Trái đất nóng thêm 3,4 độ C, có thể giúp cứu 74 triệu người khỏi chết vì nóng, nghiên cứu cho biết.

Nghiên cứu được công bố ngày 29.7 trên tạp chí Nature Communications.

