Cách Mỹ đối phó Covid-19 khác Trung Quốc thế nào?

Thứ Tư, ngày 11/03/2020 21:00 PM (GMT+7)

Có một vấn đề về cách thức đối phó với dịch bệnh mà Mỹ bị cho là chưa làm được so với Trung Quốc và một số nước trên thế giới.

Trung Quốc và một số nước khác như Việt Nam, Hàn Quốc đã để lại bài học quan trọng trong việc đối phó với Covid-19: Hãy sẵn sàng trả tiền điều trị cho bệnh nhân.

Tính đến ngày 10.3, Mỹ ghi nhận 975 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 30 ca tử vong. Các ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đang tiếp tục tăng sau khi ngày càng có nhiều người được xét nghiệm virus. Trong khi cùng ngày 10.3, Trung Quốc – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh chỉ thông báo 19 ca nhiễm mới tại địa bàn tỉnh Hồ Bắc.

Ngày 11.3, Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo đã tuyên bố phong tỏa khu vực trong bán kính 1,6 km thị trấn New Rochelle, phía bắc thành phố New York và thông báo đây là ổ dịch nguy hiểm nhất nước Mỹ, vệ binh quốc gia cũng được huy động. Số ca nhiễm Covid-19 của Mỹ hiện đã lên đến hơn 1.000 người.

Tại Trung Quốc, một xét nghiệm Covid-19 trị giá khoảng 370 nhân dân tệ (53 USD), chi phí điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus dao động từ 5.600 - 23.000 nhân dân tệ (khoảng 3.300 USD), Tạp chí Bệnh viện Trung Quốc cho biết.

Một số phương pháp điều trị tốn kém như oxy hóa màng ngoài được thực hiện cho bệnh nhân cũng được Trung Quốc chi trả, nước này đã chi 110,48 tỷ nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ USD) làm chi phí điều trị, trợ cấp cho nhân viên y tế.

Mỹ không tính phí xét nghiệm Covid-19 tại các trung tâm được chỉ định. Tuy nhiên, những phụ phí liên quan trong một chuyến đi xét nghiệm có thể lên tới 3.200 USD. Trước đó, Mỹ cũng thu phí của những công dân nước này muốn trở về từ Trung Quốc bằng máy bay.

Hàn Quốc, nơi có 7.513 người nhiễm Covid-19 vào ngày 10.3 đã tuyên bố chính phủ và các công ty bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ các chi phí liên quan đến việc cách ly, khám, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Nhật Bản cũng tuyên bố Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm và điều này đồng nghĩa với việc chính phủ có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến chống dịch. Tại Anh, tất cả 18.000 trường hợp nghi nghiễm Covid-19 đều được xét nghiệm miễn phí.

Ông Dirk Pfeiffer – giáo sư tại Đại học Thú Y và Khoa học Đời sống (Hồng Kông), cho biết, những chi phí mà người nhiễm Covid-19 phải trả sẽ cản trở nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của các nước.

“Rõ ràng là tại bất cứ nơi nào mà người ta phải trả tiền cho việc chăm sóc sức khỏe, những người ở nhóm thu nhập thấp sẽ ngần ngại đến các cơ sở y tế. Điều này có thể khiến dịch bệnh bùng phát mạnh hơn. Tại Trung Quốc, các xét nghiệm có thể là bắt buộc theo quy định của việc kiểm soát dịch bệnh, ở phương Tây, điều này là tự nguyện”, ông Dirk Pfeiffer cho biết.

“Phòng chống dịch bệnh là lĩnh vực ít nhạy cảm nhất giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai nước đã từng có sự hợp tác tốt khi đối phó với dịch SARS, H5N1 và H7N9 trước đây”, ông Ni Feng, Giám đốc Viện nghiên cứu Hoa Kỳ thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cho biết.

