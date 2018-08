Cách điệp viên Iraq dùng bom giả lừa khủng bố IS, cứu hàng trăm người

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 19:45 PM (GMT+7)

Phiến quân Hồi giáo IS Sự kiện:

Điệp viên Harith al-Sudani giả vờ làm chiến binh khủng bố và vận chuyển bom cho IS.

Cố điệp viên Harith al-Sudani

Một điệp viên Iraq xâm nhập vào Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang được ca ngợi vì phá vỡ gần 50 âm mưu tấn công khủng bố và cứu hàng trăm người trước khi bị hành quyết, tờ The Sun đưa tin.

Cố điệp viên Harith al-Sudani, thuộc Đội Tình báo Chim ưng (FIC) của Iraq, là một trong những điệp viên vĩ đại nhất nước này, báo Anh viết.

Anh giả vờ làm chiến binh khủng bố và thăng tiến lên một trong những cấp bậc cao nhất của tổ chức này.

Nhiệm vụ của al-Sudani là vận chuyển bom cho IS. Nhưng thay vì kích nổ các thiết bị này, al-Sudani chuyển bom cho FIC để vô hiệu hóa. Sau đó, cả đội tạo hiện trường giả bằng một quả bom giả và nhiều diễn viên.

Sau đó, cả đội tạo hiện trường giả bằng một quả bom giả và nhiều diễn viên.

Cảnh sát thậm chí cũng ban hành các tuyên bố nói rằng có người bị giết hoặc bị thương để đảm bảo thủ lĩnh IS tin rằng cuộc tấn công đã xảy ra.

Bố của al-Sudani, ông Abidm nói: "Nó đã cứu sống nhiều người. Mọi chiến dịch đều giúp ngăn chặn người vô tội phải đổ máu".

Trong nhiệm vụ cuối cùng, những kẻ khủng bố cài chip nghe trộm vào xe của al-Sudani.

Chúng nghe thấy cuộc trò chuyện của điệp viên với FIC.

Giám đốc của FIC, ông Abu Ali al-Basri, nói với tờ The Daily Mail: "Khi IS nghi ngờ anh ấy, họ đưa cho anh ấy quả bom trên xe tải. Nó dự kiến phải phát nổ tại khu chợ. IS đặt máy nghe lén trong xe của al-Sudani và nghe được cuộc trò chuyện của anh ấy".

Khi danh tính của al-Sudani bị lộ, FIC cử một đội giải cứu đến chỗ anh.

Một sĩ quan Iraq tử vong trong quá trình giải cứu nhưng vẫn không tìm thấy dấu hiệu nào của al-Sudani, người được cho là đã bị hành quyết.

Như vậy, sau 16 tháng hoạt động bí mật, al-Sudani hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng vào tháng 1.2017.

Vợ của điệp viên, cô Raghad Chaloob và 3 người con của họ, không hề biết cuộc sống bí mật của al-Sudani cho đến khi anh qua đời.

Con trai 12 tuổi của anh, Moamal, nói: "Bọn cháu rất tự hào về bố".