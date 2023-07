Bom chùm Mỹ gửi cho Ukraine tác động thế nào đến cuộc chiến?

Mỹ lo ngại lối đánh "ngựa quen đường cũ" của Ukraine Bom chùm Mỹ đã tới Ukraine càng dấy lên lo ngại Ukraine sẽ càng theo lối đánh quen thuộc kiểu Liên Xô là dùng pháo binh làm chủ lực. Ông Amael Kotlarski - Quản lý nhóm vũ khí tại công ty tình báo quốc phòng Janes (Mỹ) cho rằng "có vẻ như Ukraine đang quay trở lại cuộc đấu pháo", theo tờ The New York Times. Các quan chức cấp cao Mỹ trong những tuần gần đây đã bày tỏ thất vọng rằng một số chỉ huy Ukraine đã trở lại với lối đánh dùng pháo binh kiểu Liên Xô này thay vì theo các chiến thuật phương Tây, đặc biệt là phối hợp vũ trang, để gây sức ép lớn hơn nhằm chọc thủng hàng phòng thủ Nga. Chiến thuật phối hợp vũ trang là tiến hành tấn công đồng bộ, kết hợp lực lượng bộ binh, thiết giáp và pháo binh mà 9 lữ đoàn Ukraine đã được các cố vấn Mỹ và phương Tây huấn luyện trong những tháng gần đây. Các quan chức phương Tây cho rằng chiến thuật phối hợp vũ trang này hiệu quả hơn so với chiến lược tốn kém là dùng pháo binh nhằm bào mòn quân Nga nhưng cũng làm cạn kiệt kho đạn dược của chính Ukraine. Các quan chức Mỹ đang hy vọng 9 lữ đoàn, tức là khoảng 36.000 quân, sẽ cho thấy rằng cách đánh của Mỹ - sử dụng vũ khí tổng hợp, chiến thuật đồng bộ... sẽ có thể thắng Nga. Thứ trưởng Mỹ Kahl nói rằng lối đánh của Mỹ sẽ đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi vùng an toàn của mình một chút vì điều này bắt buộc sử dụng hỏa lực và tính cơ động theo phong cách của lực lượng NATO thay vì tác chiến theo phong cách Liên Xô như Ukraine đã từng được huấn luyện bấy lâu.