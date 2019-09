Biển Đông: Trung Quốc lôi kéo Philippines đi nước cờ nguy hiểm

Tất cả quốc gia ven biển Đông cần có hành động và giải pháp làm giảm căng thẳng, đóng góp vào duy trì, thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn trong khu vực, bao gồm quyền của các nước ven biển trong vùng nước của mình cũng như quyền tự do lưu thông hàng hải, hàng không trên biển Đông. Tuyên bố chung của ANH - PHÁP - ĐỨC hôm 29-8 Bộ Quốc phòng Mỹ quan ngại sâu sắc trước những nỗ lực tiếp diễn của TQ khi vi phạm trật tự quốc tế dựa trên quy tắc xuyên suốt khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (…) Các hành động của TQ cũng đi ngược lại với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và tự do, nơi tất cả các nước dù lớn hay nhỏ đều được bảo đảm an ninh chủ quyền, không bị chèn ép và có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực được quốc tế công nhận. Thông cáo của BỘ QUỐC PHÒNG MỸ hôm 26-8 Trong những tuần gần đây, TQ đã thực hiện một loạt bước đi gây hấn để can thiệp vào hoạt động kinh tế lâu đời của các nước ASEAN nhằm ép họ từ chối hợp tác với những công ty dầu khí nước ngoài và chỉ làm việc với doanh nghiệp nhà nước TQ (…) Hành động của TQ làm suy yếu hòa bình, an ninh khu vực và chứng minh sự coi thường của TQ đối với quyền của các quốc gia thực hiện hoạt động kinh tế trong EEZ của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ MORGAN ORTAGUS hôm 22-8