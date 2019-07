Biển Đông: Trung Quốc càng dọa sẽ càng bị phản ứng quyết liệt

Quốc tế tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông Sự khiêu khích và leo thang của TQ trên Biển Đông, dù chỉ nằm trong “vùng xám” – tức không gây chiến tranh, nhưng cũng đủ để khiến các nước trong khu vực lẫn bên thứ ba nhận thức là “sự đe dọa nghiêm trọng” an ninh, hòa bình khu vực. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton viết trên Twitter cá nhân hôm 20-7 rằng “Tôn trọng chủ quyền và tự do hàng hải là vấn đề căn bản trong tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ và các nước ASEAN. Hành vi cưỡng ép của TQ đối với các nước láng giềng Đông Nam Á là phản tác dụng và đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực”. Nếu như trước đây, chỉ có Mỹ cùng với chương trình Tự do hàng hải (FONOPs) được thực hiện nhằm thách thức các yêu sách phi lý TQ, thì gần đây nhiều cường quốc khác như Pháp, Anh, Nhật Bản, Canada, Úc, … cũng đã thể hiện sự quan tâm thiết thực bằng việc tăng cường hiện diện quân sự nhằm cân bằng sức mạnh với Bắc Kinh. Pháp và Anh trước đó đã cam kết sẽ gửi tàu chiến đến vùng biển mà TQ yêu sách chủ quyền nhằm tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực bất chấp phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh. Ngoại trưởng Pháp Jean-Baptiste Lemoyne đã tái khẳng định cam kết của Hải quân Pháp về “tuần tra, hiện diện ở Biển Đông", hãng tin Sputnik đưa tin. Ngoài ra, theo kênh AP News, một trong những tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản, tàu sân bay trực thăng Izumo, lần đầu tiên tham gia vào một cuộc triển khai hải quân mở rộng ở Biển Đông hồi tháng 6-2019 cũng báo hiệu sự tích cực tham gia của Nhật Bản. Viện Chính sách chiến lược Úc mới đây đã kêu gọi việc thay đổi thế trận phòng thủ ở vùng biển này. Tổ chức này còn cho rằng các nhà hoạch định quốc phòng nên chủ động triển khai hoạt động đến các căn cứ ở Nhật Bản, đảo Guam và Papua New Guinea. Ngoài ra, việc xây dựng một liên minh phòng thủ ba bên chính thức giữa Washington, Tokyo và Canberra sẽ giúp Nhật Bản trở thành “con mắt thứ sáu” trong nhóm tình báo Five Eyes - vốn bao gồm các thành viên Úc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand. Canberra cũng đã bày tỏ mong muốn tham gia tích cực hơn nữa vào giữ gìn trật tự và luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông với các đối tác ASEAN sẽ là một cách thực thi cam kết trên. Các cuộc tuần tra chung ở phía nam Biển Đông với Indonesia sẽ là điểm khởi đầu tốt để báo hiệu rõ ràng một thái độ cứng rắn đối với các hành động gây hấn của TQ.