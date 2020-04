Biển Đông: Phải răn đe Trung Quốc

Động thái mới nhất của Mỹ ở biển Đông Quân đội Mỹ thông báo hai tàu chiến nước này đang hoạt động ở biển Đông, hãng tin Reuters hôm 21-4 cho hay. Theo đó, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ - bà Nicole Schwegman cho biết tàu tấn công đổ bộ USS America và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã được điều tới biển Đông. Tàu tấn công đổ bộ USS America của hải quân Mỹ. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ Bà Schwegman tuyên bố: "Thông qua sự hiện diện liên tục của chúng tôi ở biển Đông, chúng tôi đang hành động thúc đẩy tự do hàng hải, hàng không và các nguyên tắc quốc tế làm nền tảng an ninh và thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (...). Mỹ ủng hộ những nỗ lực của các đồng minh và đối tác của chúng tôi để kiểm soát lợi ích kinh tế của họ". Bà Schwegman không nói rõ vị trí hoạt động của hai tàu chiến Mỹ. Trong khi đó, một số nguồn tin an ninh Mỹ cho Reuters biết các tàu Mỹ sẽ hoạt động gần tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 (TQ) và tàu khoan West Capella của Tập đoàn dầu khí Petronas (Malaysia). Chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy nhóm tàu viễn chinh USS America, nói với Reuters hồi đầu tuần rằng lực lượng của ông đã liên lạc với hải quân TQ ở biển Đông. Ông Kacher cho biết hải quân Mỹ sẽ tiếp tục giữ liên lạc với TQ và đảm bảo việc tương tác giữa hai bên được "an toàn và chuyên nghiệp".