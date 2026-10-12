Bị vồ chết vì trèo vào chuồng hổ Siberia

Vụ việc xảy ra đầu giờ chiều ngày 10/10 tại Công viên Hoang dã Yorkshire. Video được quay tại hiện trường cho thấy con hổ Siberia cắn, cào vào lưng người đàn ông khi anh ta ngồi trên bãi cỏ, cố chống cự.

"Không! Không! Không!", người đàn ông hét lên sau những cú cắn đầu tiên, giơ ngón trỏ như thể đang hăm dọa con thú.

Các nhân chứng kể với Mail rằng nạn nhân đã đeo AirPods, dường như nhảy múa và lấy tinh thần trước khi trèo vào chuồng hổ.

"Tôi đã cố ngăn anh ta", tiếng một phụ nữ vang lên trong đoạn video quay vài phút trước sự việc. Một nhân chứng khác cho biết nạn nhân đã tạo dáng, chụp ảnh cùng những con hổ ngay trước khi bi kịch xảy ra, theo New York Post.

Người đàn ông chỉ tay về con hổ Siberia trước khi bị nó vồ chết. Ảnh: Rimmesfk/X

Khách tham quan đã kinh hãi la hét, liên tục kêu cứu khi chứng kiến cảnh tượng. Cảnh sát Nam Yorkshire có mặt ở hiện trường lúc 13h35 giờ địa phương sau khi nhận tin báo. Dù các nhân viên y tế nỗ lực cứu chữa, anh không qua khỏi.

Giới chức xác nhận "con hổ không bị thương, vẫn ở trong chuồng sau sự việc" và không gây nguy hiểm cho người dân.

Khu nuôi hổ "Land of the Tigers" tại công viên động vật hoang dã Yorkshire có lối đi dài bao quanh, giúp khách tham quan quan sát loài hổ đang có nguy cơ tuyệt chủng này từ vị trí an toàn. Hiện chưa rõ người đàn ông trèo vào chuồng hổ bằng cách nào.

Ngoài hổ, công viên còn nuôi gấu Bắc Cực, sư tử, báo săn, báo hoa mai và tê giác đen.

Cảnh sát Nam Yorkshire cho biết các sĩ quan chuyên trách đang hỗ trợ gia đình nạn nhân, song chưa rõ người thân có mặt tại hiện trường hay không. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân trong thời điểm này", cảnh sát cho biết.

Thủ phạm vụ tấn công trên tên Altai, là một trong hai con hổ Siberia tại công viên. Altai được đưa về để ghép đôi với hổ cái Tschuna. Chúng được nuôi trong khu chuồng rộng khoảng 0,8 ha, có rừng cây và hồ nước với thác nhỏ, bao quanh bởi hàng rào cao gần 5 m.

Sau sự vụ tấn công nghiêm trọng, Công viên Hoang dã Yorkshire đã đóng cửa vào cuối tuần.

"Chúng tôi xác nhận một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra hôm nay tại khu vực nuôi hổ", đại diện công viên thông báo, cho biết thêm cơ sở đã đóng cửa và sẽ tiếp tục ngừng đón khách vào ngày hôm sau. Công viên cũng khẳng định Altai sẽ không bị an tử sau vụ tấn công trên.

Con hổ trong vụ tấn công chết người ở Công viên hoang dã Yorkshire hôm 10/10. Ảnh: yorkshirewildlifepark/Instagram