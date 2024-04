Bí ẩn Tử Cấm Thành: Khôn Ninh Cung nguy nga tráng lệ nhưng không ai dám ở

Được xem như một kiệt tác kiến trúc trong lịch sử Trung Quốc, Tử Cấm Thành từng là hoàng cung của triều đại nhà Minh và nhà Thanh. Công trình này có diện tích lên tới 720.000m2, với 3 đại sảnh chính, 70 cung điện lớn nhỏ và hơn 9.000 gian phòng khác nhau.

Hoàng đế thường sống ở Càn Khánh Cung, Thái hậu sống tại Tư Ninh Cung, trong khi Hoàng hậu ở Khôn Ninh Cung và các phi tần khác ở tại Đông Tây Lục Cung. Đặc biệt, trong Khôn Ninh Cung cực kỳ yên tĩnh đến mức “lạnh người”.Ngày nay, rất nhiều người tham quan Tử Cấm Thành và bước vào Khôn Ninh Cung đều nói rằng họ có cảm giác rất lạ, khó chịu, choáng váng và sợ hãi khi bước vào những gian phòng của cung điện này.

Tử Cấm Thành có diện tích lên tới 720.000m2. Ảnh: 163.com

Theo trang 163, Khôn Ninh Cung được xây dựng vào năm 1420 (năm Vĩnh Lạc thứ 18 triều Minh), đã tồn tại được 500 năm cho đến thời điểm hiện tại.

Chữ "Khôn Ninh" trong Khôn Ninh cung được lấy từ địa thế Khôn của quẻ "Khôn" trong "Chu dịch", mang ý nghĩa quân tử dùng đức dày để nâng đỡ vạn vật và trong "Đạo Đức Kinh" có viết: "Trời hợp nhất sẽ thanh trong, đất hợp nhất sẽ an ninh". Do vậy, chữ "Khôn Ninh" mang ý nghĩa "Khôn địa ninh định”, ý chỉ đây là nơi đất đai an ổn, thanh trong.

Sau khi được sắc phong, các Hoàng hậu sẽ sống ở Khôn Ninh Cung cho đến khi qua đời. Hoàng hậu chuyển ra khỏi cung thường vì 2 lý do: Hoàng đế băng hà, Hoàng hậu chuyển đến cung Thái hậu ở hoặc Hoàng hậu bị phế vị.

Vốn mang cái tên có ý nghĩa tốt, lại là nơi ở của bậc mẫu nghi thiên hạ, vì sao Khôn Ninh Cung nguy nga tráng lệ lại trở thành nơi lạnh lẽo và cô quạnh, không ai dám sống?

Trang 163 cho biết, nhiều nữ chủ nhân của Khôn Ninh Cung có cuộc đời khó khăn và bi thảm, trái ngược với ý nghĩa tên gọi của cung điện này.

Theo thống kê của giới sử học Trung Hoa trong suốt 277 năm thống trị của triều đại nhà Minh, gần như tất cả các vị Hoàng hậu vào ở trong Khôn Ninh Cung đều không có kết cục tốt đẹp.

Ước tính đã có đến 16 Hoàng hậu của triều đại nhà Minh từng sống ở Khôn Ninh Cung, trong đó người đầu tiên là Mã hoàng hậu - vợ cả của hoàng đế Chu Nguyên Chương.

Thực ra, Mã hoàng hậu không qua đời vì những mâu thuẫn trong nội cung, mà bà đã giúp chồng quản lý hậu cung rất tốt nên sự ra đi của bà là điều đáng tiếc.

"Lời nguyền" bí ẩn tiếp tục đeo bám các Hoàng hậu của đầu triều đại nhà Thanh - triều đại kéo dài đến 296 năm. Trong thời nhà Thanh, chỉ Hoàng hậu của vua Khang Hy dùng Khôn Ninh Cung làm tẩm cung. Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu Hách Xá Lý Thị và Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu Nữu Hổ Lộc Thị của vua Khang Hy đều qua đời tại Khôn Ninh Cung này.

Ờ đời Hoàng đế tiếp theo, Mã Hoàng hậu qua đời vì bạo loạn, trong khi một số Hoàng hậu khác qua đời do bạo bệnh, buồn rầu, uất hận mà chết. Có Hoàng hậu lại ngang ngược nên bị Hoàng đế phế truất, tuy vẫn giữ được mạng sống nhưng lại bị đuổi ra khỏi cung.

Quang cảnh bên ngoài Khôn Ninh Cung. Ảnh: Baidu

Được biết, trong năm Vĩnh Lạc, Khôn Ninh Cung từng bị hỏa hoạn thiêu rùi, sau nhiều lần sửa chữa vẫn xảy ra nhiều sự cố như có người treo cổ, hỏa hoạn tiếp tục xảy ra nhiều lần. Vào thời nhà Thanh, người Mãn Châu rất cấm kỵ những điều này nên không ai dám đến Khôn Ninh Cung ở nữa.

Trong ghi chép, Hoàng hậu Tiêu Trang ở thời nhà Thanh từng sống ở Khôn Ninh Cung nhưng vong khí của bà quá mạnh, sau khi bà qua đời ở cung điện, không ai dám vào đó sống.

Một lý do khác nữa là sau khi nhà Thanh sống tại Tử Cấm Thành, một số gian phòng trong Khôn Ninh Cung trở thành nơi thờ cúng của các thầy tu và đạo sĩ. Không khí ảm đạm, lạnh lẽo từ đó dần dần bao phủ lấy nơi này.

Ngoài ra, một điều ít ai biết là Khôn Ninh Cung trước đây từng là nơi đặt buồng tân hôn của Hoàng đế. Khi mới thành thân, Hoàng đế sẽ nhận phòng tại đây, sau đó mới dọn ra ngoài.

Trong phong tục của người Mãn Châu, hôn nhân cũng giống như hiến tế, đó là một nghi thức cầu trời đất, rất linh thiêng.

Hơn nữa, sau khi Hoàng đế băng hà, thi thể sẽ được chuyển đến Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu sẽ túc trực bên cạnh.

Vì những lý do nói trên, cung Khôn Ninh luôn khiến người ta cảm thấy có âm khí rất nặng, chỉ cần bước vào đây sẽ cảm nhận được sự lạnh lẽo khắp nơi.

Với những sự kiện trùng hợp xảy ra với các chủ nhân của Khôn Ninh Cung, không có gì ngạc nhiên khi cung điện này được các nhà sử học xem là “tử địa” đối với các Hoàng hậu đương triều. Nguyên do cái chết của các vị Hoàng hậu sống tại đây vẫn mãi là một bí ẩn.

