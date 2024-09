Bão xuất hiện dồn dập ở châu Á

Theo chính quyền TP Thượng Hải, hơn 414.000 người đã được di dời trong lúc hơn 2.500 đội ứng phó khẩn cấp, 56.000 nhân viên cứu hộ và 415 kho vật liệu kiểm soát lũ lụt đã trong tình trạng sẵn sàng.

Theo Reuters, ước tính có khoảng 10.000 cây đổ trên khắp thành phố này sau khi tâm bão đi qua. Bão cũng khiến một phần dịch vụ tàu điện ngầm và các chuyến phà ngừng hoạt động, nhiều đường cao tốc, đường trên cao phải đóng cửa. Ngoài ra, hơn 1.400 chuyến bay từ 2 sân bay của thành phố và hơn 570 chuyến tàu chở khách đã bị hủy kể từ tối 15-9, làm gián đoạn kế hoạch đi lại của nhiều người trong kỳ nghỉ Tết Trung thu.

Một cây xanh bật gốc trên đường phố ở TP Thượng Hải - Trung Quốc hôm 16-9 sau khi bão Bebinca đổ bộ Ảnh: REUTERS

Ngoài Thượng Hải, Bebinca còn gây mưa to gió lớn ở các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô và An Huy hôm 16-9. Trong khi đó, một cơn bão khác được đặt tên là Pulasan và là cơn bão số 14 đối với Trung Quốc trong năm nay đã hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương đêm 15-9. Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo bão sẽ mạnh dần lên khi di chuyển về phía biển Hoa Đông. Cơ quan này cũng cho rằng bão Pulasan có thể có hướng di chuyển tương tự bão Bebinca. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 18 đến 20-9, đường đi của bão mới sẽ khó dự báo.

Ngoài ra, Cơ quan Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA) hôm 16-9 thông báo áp thấp nhiệt đới Gener đã mạnh lên đôi chút khi di chuyển hướng về khu vực phía Bắc đảo Luzon. Gener và Pulasan đang tăng cường gió mùa Tây Nam, ảnh hưởng đến các vùng Mimaropa, Bicol, nhóm đảo Visayas và một số khu vực của đảo Mindanao. PAGASA không loại trừ khả năng Gener mạnh lên thành bão trước khi đổ bộ vào khu vực gần tỉnh Isabela hoặc Aurora. Cơ quan này đã khuyến cáo công chúng và các cơ quan liên quan thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Chính quyền nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học hôm 16-9 do ảnh hưởng của Gener.

