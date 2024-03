Báo Trung Quốc nhận định tác động của vụ khủng bố nhà hát ở Nga đối với xung đột ở Ukraine

Vụ khủng bố ở Nga đã cướp đi sinh mạng của 139 người và khiến 187 người bị thương.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, các nhà phân tích Trung Quốc nhận định, vụ khủng bố có thể có tác động đáng kể đến chính sách đối ngoại của Nga và làm leo thang hơn nữa cuộc xung đột Nga - Ukraine, tùy thuộc vào kết quả điều tra chính thức của Nga.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, vai trò của khủng bố IS trong vụ tấn công cũng càng làm phức tạp thêm tình hình. Thảm kịch ở Moscow là lời nhắc nhở về những thách thức mà các quốc gia phải đối mặt trong việc chống khủng bố trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu phức tạp.

Theo tờ Hoàn Cầu, các bên có thể tìm cách diễn giải vụ tấn công khủng bố theo cách riêng và do đó càng khiến tình hình xung đột trở nên phức tạp.

Hoàn Cầu nhắc lại việc Mỹ khẳng định vụ khủng bố do IS gây ra và Ukraine không có liên quan. Trong khi đó, Nga tỏ ra thận trọng và không quy trách nhiệm hoàn toàn cho IS. ISIS-K - chi nhánh của tổ chức khủng bố IS ở Afghanistan tuần trước đã nhận trách nhiệm gây ra vụ xả súng tại nhà hát ở Nga.

Mỹ và phương Tây khẳng định IS đứng sau vụ khủng bố vì nếu Ukraine có liên quan ở một mức độ nào đó, phương Tây sẽ đánh mất cơ sở ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột, Wang Xiaoquan, chuyên gia tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với tờ Hoàn Cầu.

Đối với Nga, việc tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau là điều cần thiết để có một câu trả lời cho người dân, ông Wang nói.

Việc Mỹ vội vàng phủ nhận sự liên quan của Ukraine cũng dẫn đến nhiều nghi vấn, theo tờ Hoàn Cầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đang cố gắng "cứu nguy cho Ukraine" bằng cách quy trách nhiệm hoàn toàn cho IS.

Cui Heng, chuyên gia tại Học viện Chính sách và Pháp luật ở Thượng Hải (Trung Quốc), nói có khả năng các phần tử trung thành với IS gây ra vụ tấn công vì tính chất giống với vụ khủng bố IS gây ra ở Iran đầu năm nay.

Tuy nhiên, theo ông Wang, câu hỏi đặt ra là IS có thực sự là chủ mưu hay không vì tình hình ở Syria cơ bản đã ổn định, căng thẳng ở Trung Đông hiện nay chủ yếu xoay quanh Israel và Hamas. "Nếu IS đứng sau vụ khủng bố, Israel là mục tiêu có lẽ phù hợp hơn thay vì Nga", ông Wang nói.

Li Wei, chuyên gia của Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, nói việc các tay súng tấn công theo nhóm và sau đó tìm cách bỏ trốn là dấu hiệu đáng ngờ. "Những vụ khủng bố trước đây của IS thường được tiến hành độc lập và mang tính chất là vụ tấn công tự sát", ông Li nói.

Theo ông Li, chính phủ Ukraine có thể không liên quan nhưng có các thế lực cực đoan ở Ukraine. Các thế lực này sẵn sàng gây tổn hại cho Nga bằng mọi cách. Nếu bị phát hiện ít nhiều có liên quan, Ukraine sẽ bị đặt vào tình thế khó khăn, ông Li nhận định.

Theo tờ Hoàn Cầu, Ukraine đang bị đặt vào thế khó trong cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba và sự suy giảm hỗ trợ từ phương Tây. Do đó, các hành động cực đoan xuất phát từ Ukraine là điều không thể loại trừ.

Các chuyên gia Trung Quốc nhận thấy xu hướng xung đột Nga - Ukraine leo thang trong thời gian gần đây. Sự leo thang xung đột cũng có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh ở các khu vực khác. Các nhà phân tích cho biết, những kẻ khủng bố có thể coi xung đột địa chính trị là cơ hội để phát động các cuộc tấn công, đồng thời cảnh báo nhiều quốc gia phải cảnh giác, theo tờ Hoàn Cầu.

