Báo Israel nhận định vụ rơi trực thăng chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran

Tổng thống Ebrahim Raisi (giữa) có chuyến thị sát ở khu vực giáp biên giới Azerbaijan trước khi gặp nạn.

Theo CNN, đội cứu hộ ngày 2/5 đã tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay chở ông Raisi ở phía tây bắc Iran. Lực lượng cứu hộ nhận thấy chiếc trực thăng bị hư hại nặng và "không có dấu hiệu của sự sống" ở khu vực hiện trường.

Theo tờ Times of Israel, nếu Tổng thống và Ngoại trưởng Iran có mệnh hệ gì trong bối cảnh các cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực, đó được coi là một diễn biến đáng lo ngại. Nhưng chính sách của Iran nhiều khả năng sẽ không thay đổi vì các chính sách đối ngoại của Iran được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Giáo chủ Ali Khamenei.

"Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là người thực hiện, không phải là người đưa ra quyết sách", Jason Brodsky, giám đốc chính sách của tổ chức United Against Nuclear Iran có trụ sở ở Mỹ, nói với tờ Times of Israel. "Do đó, chính sách của Iran sẽ không thay đổi.

Chuyên gia Ori Goldberg đến từ Đại học Reichman ở Israel, nói ông Raisi là nhân vật thân cận với Giáo chủ Ali Khamenei, đóng vai trò là người thực thi các chính sách.

Theo quy định của Hiến pháp Iran, trong trường hợp tổng thống tạm thời không thể đảm đương nhiệm vụ, Phó Tổng thống Mohammad Mokhber sẽ tạm thời thay thế. Nếu Iran đón nhận tin xấu, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức sau 50 ngày.

Tờ Times of Israel dẫn lời các chuyên gia cho biết, nguy cơ Ngoại trưởng Iran Amir-Abdollahian thiệt mạng được cho là có ảnh hưởng đáng kể. Ông Amir-Abdollahian là người thúc đẩy Iran hòa giải với Ả Rập Saudi và giải quyết một loạt cuộc khủng hoảng khó khăn, bao gồm mối quan hệ căng thẳng của Iran với Pakistan.

"Nếu Tổng thống và Ngoại trưởng Iran không may thiệt mạng, quốc gia sẽ mất một khoảng thời gian để tập trung vào các vấn đề nội bộ, ít nhất là cho đến khi có một cuộc bầu cử tổng thống mới", Michael Makovsky, CEO của Viện Do Thái về An ninh Quốc gia Mỹ, nói.

Iran cũng có nguy đối mặt với các vụ tấn công khủng bố. Nhưng nếu Giáo chủ Ali Khamenei thực hiện một quá trình chuyển đổi suôn sẻ, nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn sẽ duy trì ổn định trong thời điểm khó khăn, tờ Times of Israel nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]