Báo chí quốc tế đồng loạt đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của ông Biden

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Joe Biden trong một cuộc gặp năm 2015. Ảnh Getty Images.

Tổng thống Biden đến Việt Nam ngay sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại New Delhi, Ấn Độ. Chuyến thăm Việt Nam của ông Biden thu hút sự chú ý từ truyền thông quốc tế, nhiều hãng tin lớn trên thế giới đều đăng tải những thông điệp tích cực của chuyến đi đến quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ.

Nhiều hãng tin trích dẫn phát biểu của Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan rằng “chuyến thăm sẽ là một bước quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hai nước, nó phản ánh vai trò dẫn đầu của Việt Nam trong các đối tác của Hoa Kỳ tại khu vực”.

Hãng thông tấn Al Jazeera nhấn mạnh về việc Việt Nam và Hoa Kỳ khép lại quá khứ, từ “kẻ thù trong chiến tranh” đến một “mối quan hệ thay đổi đáng kinh ngạc”. “Khi Tổng thống Joe Biden đặt chân xuống Sân bay quốc tế Nội Bài ngày 10/9, ông sẽ đến một Việt Nam đã thay đổi rất nhiều”. Tờ báo cũng dẫn lời các chuyên gia cho biết hai nước kỳ vọng nâng tầm quan hệ song phương lên “mức cao nhất”.

Reuters đánh giá chuyến thăm của ông Joe Biden diễn ra trong bối cảnh “quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước đang tăng trưởng”, bày tỏ kỳ vọng rằng hai nước có thể ký thỏa thuận nâng tầm quan hệ.

“Chúng ta có mối quan hệ rất tốt với Việt Nam và mối quan hệ đó đang được cải thiện trên nhiều lĩnh vực. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện mối quan hệ đó. Đây là mối quan hệ quan trọng ở một khu vực rất quan trọng trên thế giới”, CNN dẫn lời người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói khi đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden.

Washington Post dẫn lời Thomas Vallely, người từng tham gia lên kế hoạch thăm Việt Nam cho nhiều lãnh đạo Hoa Kỳ cho hay về mặt lịch sử, đây là chuyến thăm Việt Nam “có ý nghĩa lớn lao nhất từ trước đến nay của một tổng thống Hoa Kỳ” và sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia từng là “cựu thù trong chiến tranh”.

Theo Diplomat, sẽ rất tuyệt vời nếu Tổng thống Hoa Kỳ có thể “ở lại Hà Nội lâu hơn, dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm và thậm chí ghé vào một quán ăn ven đường để thưởng thức hương vị địa phương, như tổng thống Barack Obama đã làm cách đây 7 năm”. “Dù vậy, chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Biden vẫn được coi là một thời khắc lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ”.

Trang Economist trong bài báo đăng ngày 7/9 nhấn mạnh “chuyến thăm lần này của ông Joe Biden sẽ là chuyến thăm đáng chú ý nhất kể từ khi Tổng thống Bill Clinton đến Việt Nam năm 2000, sau khi ông tái thiết lập quan hệ ngoại giao và thể hiện quyết tâm khép lại quá khứ chiến tranh đau thương”.

Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. sẽ đến Thủ đô Hà Nội ngày 10/9, thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden có: Ngoại trưởng Antony Blinken; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về Khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finer; Phó Trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn Đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc Cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chhabra.

