Anh: Nữ tiếp viên hàng không hé lộ góc tối bí mật của giới siêu giàu trên chuyên cơ riêng

Khi bước vào cabin của ông chủ trên chiếc chuyên cơ riêng sang trọng để phục vụ bữa sáng, nữ tiếp viên hàng không người Anh, Saskia Swann, thấy cảnh nhạy cảm của ông chủ và tình nhân của ông này.

Nữ tiếp viên hàng không Saskia Swann cho biết một số đồng nghiệp nhận được những lời đề nghị khiếm nhã từ các ông chủ trên chuyên cơ riêng. Ảnh minh họa: Getty

Sau khi làm xong việc, Saskia Swann (tên nữ tiếp viên hàng không đã được thay đổi) lặng lẽ bước ra ngoài mà không nói một lời. Là một nữ tiếp viên hàng không có thâm niên trong nghề, Saskia không còn lạ lẫm cảnh đó.

Theo The Sun, nữ tiếp viên hàng không, hiện 45 tuổi, sống ở ngoại ô London, Anh, cho biết đã thấy nhiều chuyện bất ngờ xảy ra trên các chuyên cơ riêng, như một ngôi sao Hollywood cầm theo ma túy, chuyện các ông chủ ngoại tình hay quan hệ tình dục trên máy bay...

Saskia chia sẻ những gì từng chứng kiến trên các chuyến bay xa hoa trong một cuốn sách có tựa đề Above and Beyond: Secrets of a Private Flight Attendant (Tạm dịch: Những bí mật của tiếp viên hàng không trên chuyên cơ riêng), dự kiến ra mắt vào ngày 3/6.

Saskia làm việc cho các hãng hàng không thương mại trong 6 năm cho tới khi 29 tuổi. Một lần vào quán bar ở London, Anh, Saskia tình cờ gặp một nhà tuyển dụng tiếp viên hàng không làm việc trên các chuyên cơ riêng.

Sau cuộc gặp, nữ tiếp viên hàng không được thuê làm việc trên máy bay riêng của chủ ngân hàng, ông trùm dầu mỏ và các hoàng tử Ả rập Saudi.

Saskia từng chứng kiến nhiều nữ tiếp viên hàng không phải đi nâng ngực để được giữ lại làm việc hay phải giấu hoặc xóa bằng chứng sau khi ông chủ và tình nhân ân ái.

Theo Saskia, một số nữ tiếp viên hàng không phải đi nâng ngực mới có thể giữ được công việc. Ảnh minh họa: Getty

Khi Saskia bắt đầu công việc ở môi trường mới, ông chủ đầu tiên của nữ tiếp viên hàng không này là một tỷ phú Nga. Saskia được đề nghị mức lương 40.000 bảng (1,3 tỷ đồng), có đồng phục và hành lý thiết kế riêng, ở khách sạn 5 sao, được ở khoang hạng nhất hoặc thương gia nếu di chuyển bằng các chuyến bay thương mại, cùng khoản trợ cấp 80 bảng/ngày (2,6 triệu đồng/ngày). "Tôi cảm thấy mình như một công chúa", Saskia nói.

Saskia phải ký 8 thỏa thuận bảo mật trước khi nhận việc và được thông báo, ông chủ sắp lên chuyên cơ riêng cùng vợ và 2 con.

Khi đặt chân lên chuyên cơ, có thể chở hơn 500 hành khách, Saskia bị choáng ngợp bởi sự sang trọng.

Saskia đi cùng gia đình ông chủ trên chuyến bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ tới Los Angeles, Mỹ. Chỉ đến khi vợ và con ông chủ rời khỏi máy bay, Saskia mới biết ông chủ có tình nhân là người mẫu.

Trước khi cô người mẫu này lên máy bay, thành viên phi hành đoàn phải lau dọn, xóa sạch mọi dấu vết của vợ, con ông chủ và ngược lại, khi vợ con ông chủ lên máy bay, mọi dấu vết của cô tình nhân cũng phải "biến mất". "Nếu sơ hở, chúng tôi sẽ mất việc", Saskia nói.

Các đồng nghiệp mới còn tiết lộ với Saskia một bí mật là ông chủ "thích ngủ" với các tiếp viên hàng không trên chuyên cơ riêng.

Các đồng nghiệp mới của Saskia từng tham gia vào những cuộc vui với ông chủ. Họ đi ăn tối, tới các hộp đêm rồi sau đó trở về căn penthouse của ông chủ.

"Họ nhảy nhót khi chỉ mặc nội y trên người. Bữa tiệc nhảy kết thúc bằng màn ân ái", Saskia cho hay.

Các ông chủ thường yêu cầu thành viên phi hành đoàn trên chuyên cơ riêng phải xóa sạch dấu vết của tình nhân trước khi vợ, con ông chủ xuất hiện. Ảnh minh họa: Alamy

Sau 3 năm làm việc cho tỷ phú Nga, Saskia xin nghỉ việc và chuyển sang làm việc cho một hoàng tử Ả rập Saudi. Vị hoàng tử này cũng ngoại tình và thường "làm chuyện ấy" cùng tình nhân trên chuyên cơ riêng.

Một lần khác, Saskia bị một tỷ phú công nghệ đề nghị trả tiền để sex. Cô cho biết đã thẳng thừng từ chối và xin nghỉ việc.

