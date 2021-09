44 người chết vì mưa lũ kinh hoàng hậu bão Ida ở Mỹ

Thứ Sáu, ngày 03/09/2021 11:38 AM (GMT+7)

Lũ quét đã làm ít nhất 44 người ở bốn bang Đông Bắc nước Mỹ thiệt mạng, tính đến thứ Năm (2/9).

Nước lũ nhấn chìm xe hơi ở thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania). Ảnh: AP

Dư âm của siêu bão Ida ở Mỹ đã gây ra những trận mưa xối xả cuốn trôi xe hơi, nhấn chìm các tuyến tàu điện ngầm và khiến nhiều hãng hàng không phải huỷ chuyến bay.

Lượng mưa đo được ở khu vực Đông Bắc từ Philadelphia đến Connecticut lên đến 150-200mm.

Trên khắp khu vực rộng lớn thuộc các bang New York, New Jersey, Pennsylvania và Connecticut, người dân đã dành cả ngày để đối phó với tình trạng mất điện, nhà tốc mái, tầng hầm ngập nước…

Tại bang New York, ít nhất 13 người ở thành phố New York cùng 3 người ở Westchester đã thiệt mạng. Trong số đó, có 3 người được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong dưới một tầng hầm ở Queens (thành phố New York).

Tại bang New Jersey, số người chết là 23 người. Trong đó, 4 cư dân của Elizabeth đã thiệt mạng tại một khu nhà ở bị ngập dưới 2,4m nước. Một số ngôi nhà ở bang này đã bị xé toạc bởi lốc xoáy.

Bốn người chết ở ngoại ô Philadelphia (bang Pennsylvania) do hậu quả của bão. Một người lính ở bang Connecticut đã thiệt mạng con tàu bị cuốn trôi trong nước lũ.

Nhiều con đường đã nhanh chóng biến thành sông chỉ trong vài phút khi trận mưa như trút nước xảy ra đêm thứ Tư. Các tài xế bị mắc kẹt trong nước lũ và buộc phải bỏ lại xe hơi trên đường. Tại hạt Somerset (bang New Jersey), ít nhất 4 tài xế đã thiệt mạng.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn Mỹ xác nhận hai cơn lốc xoáy đã tấn công bang Maryland hôm thứ Tư. Một thanh niên 19 tuổi được cho là đã thiệt mạng sau khi cố gắng giải cứu mẹ mình khỏi một căn hộ bị ngập lụt ở Rockville, Maryland, theo Washington Post.

Một con phố bị ngập nặng ở Philadelphia. Ảnh: AP

Nước sông Schuylkill tràn bờ ở Philadelphia. Ảnh: AP

Nước vẫn chưa rút hoàn toàn ở New York. Ảnh: AP

"Biển nước" ở New Jersey. Ảnh: Reuters

Dọn dẹp sau lũ ở New York. Ảnh: Reuters

Thiệt hại được báo cáo ba ngày sau khi Ida - một trong những cơn bão mạnh nhất từng tấn công vùng Vịnh nước Mỹ đổ bộ bang Louisiana hôm Chủ nhật. Tính riêng tại Louisiana, đã có 9 người được xác nhận thiệt mạng do bão Ida.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm cho biết chính phủ liên bang đã sẵn sàng cung cấp "tất cả sự hỗ trợ cần thiết” cho những khu vực bị ảnh hưởng.

Thống đốc New York và New Jersey kêu gọi người dân ở nhà trong khi lực lượng cứu hộ khai thông đường bộ và khôi phục dịch vụ tàu điện ngầm.

