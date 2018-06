Mercedes-Benz S-Class 2018: Sức hút mới trong phân khúc sedan hạng sang

Sau lần trì hoãn ra mắt vào năm ngoái, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cũng đã chính thức giới thiệu S-Class phiên bản nâng cấp facelift 2018 mới nhất và dòng siêu sang Mercedes-Maybach mới.

Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz S-Class là dòng xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn với doanh số bán ra hơn 500 chiếc tại Việt Nam trong năm 2017 vừa qua, bên cạnh đó dòng xe siêu sang Mercedes-Maybach cũng có doanh số rất tốt với 150 chiếc đã đến tay khách hàng Việt Nam trong năm qua. Có thể nói, S-Class đã chiếm hơn 80% thị phần trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn. Với lợi thế lắp ráp trong nước, S-Class vượt trội hơn nhiều so với doanh số bán ra của các mẫu xe như: Audi A8, BMW 7-Series, Jaguar XJ hay Lexus LS tại thị trường Việt.

Mercedes-Benz S 450L 2018

Mercedes-Benz S 450L Luxury 2018

Với sự ra mắt chính thức của phiên bản nâng cấp mới, S-Class 2018 đã tăng thêm sức hút với khách hàng Việt Nam khi lựa chọn mua sedan cỡ lớn. Hiện tại, Mercedes-Benz Việt Nam đã có hơn 100 đơn đặt hàng cho S-Class mới. Được biết, một chiếc Mercedes-Benz S-Class 2018 được lắp ráp tại Việt Nam chỉ mất một ngày, và nhà máy có thể lắp ráp tối đa 10 xe trong 1 ngày.

Cả 02 phiên bản S-Class 2018 gồm: S450L và S450L Luxury có kích thước (DxRxC) lần lượt: 5.255 x 1.899 x 1.494mm - nhỉnh hơn về chiều dài tổng thể so với S 400L phiên bản cũ (DxRxC): 5.246 x 1.899 x 1.494mm. Do là phiên bản nâng cấp facelift giữa đời, S-Class 2018 và phiên bản cũ đều sở hữu chiều dài cơ sở là 3.165 mm. S-Class được trang bị khối động cơ V6 tăng áp kép mới sản sinh 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm từ 1.600 vòng/phút, giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 5,4 giây, nhanh hơn 0,7 giây so với phiên bản S 400 L trước đây. Hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC được trang bị cho tất cả các phiên bản.

Giá bán cho cả hai phiên bản được Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) công bố:

Mercedes-Benz S 450L 2018: 4,199 tỷ đồng (S 400 L trước đây có giá 3,999 tỷ đồng).

Mercedes-Benz S 450L Luxury 2018: 4,759 tỷ đồng

Mercedes-Maybach S450 4Matic: 7,219 tỷ đồng

Dự kiến, 02 phiên bản Mercedes-Maybach S 560 4MATIC và Mercedes-Maybach S 650 sẽ được trình làng trong Quý III, năm 2018 với mức giá lần lượt là 11,099 và 14,499 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Hiện tại, vẫn chưa có thông tin về phiên bản hiệu năng cao Mercedes-AMG S63 2018 (W222 facelift) sẽ về Việt Nam.

Mercedes-Maybach S450 4Matic

Hy vọng với phiên bản nâng cấp mới, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn với S-Class 2018 hay phân khúc siêu sang với các dòng Mercedes-Maybach.