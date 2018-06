Danh sách những động cơ ô tô tốt nhất của năm 2018 dung tích từ 1.0L đến 4.0L

Thứ Năm, ngày 07/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

Hãng Ferrari đã giành lấy Giải thưởng động cơ quốc tế của năm 2018 liên tiếp trong 3 năm liền với động cơ V8 3.9L tăng áp.

Kể từ khi ra đời vào năm 1999, Giải thưởng động cơ quốc tế của năm - International Engine Of The Year Award tính đến nay hãng xe Ferrari đã đạt được nhiều danh hiệu nhất so với các hãng sản xuất ô tô còn lại. Đây cũng là năm thứ 3 mà hãng xe Ferrari nhận danh hiệu “Động cơ của năm” với khối động cơ V8 dung tích 3.9L tăng áp kép đang được sử dụng trên các dòng xe lắp máy V8 của hãng như: 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista, California T và GTC4Lusso T.

Ngoài ra, khối động cơ này còn đứng đầu trong danh sách Giải thưởng "Động cơ hiệu năng cao - Performance Engine” và Giải thưởng "Động cơ có dung tích 3.0 - 4.0L tốt nhất". Ông Dean Slavnich - đồng chủ tịch giải thưởng Động cơ quốc tế của năm chia sẻ: "Động cơ 3.9L 8 xy-lanh của 488 GTB là một ví dụ gần như hoàn hảo về một động cơ tăng áp có hiệu suất cao thiết lập nên một ngưỡng tiêu chuẩn cao đánh bại mọi đối thủ khác trong cùng phân khúc".

Giải thưởng động cơ của năm còn vinh doanh một số động cơ có dung tích từ: 1.0 - 1.4L; 1.4 - 1.8; 1.8 - 2.0L; 2.0L - 2.5L; 2.5L - 3.0L; 3.0L - 4.0L và động cơ hiệu năng cao - Performance Engine. Dưới đây là bảng xếp hạng động cơ với giải thưởng năm nay:

1. Phân khúc động cơ hiệu năng cao - Performance Engine:

Giải Nhất: Động cơ V8 3.9L tăng áp (Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista)

Giải Nhì: Động cơ 6 xy-lanh 3.0L tăng áp (Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS)

Giải Ba: Động cơ V12 6.5L (Ferrari 812 Superfast)

2. Phân khúc động cơ dung tích từ 1.0 - 1.4L:

Giải Nhất: Động cơ 3 xy-lanh tăng áp của tập đoàn PSA Peugeot Citroen (Peugeot 208, 308, 2008, 3008, 5008, Citroen C3, C4, C4 Cactus, C-Elysee, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, DS3, DS4, Opel Crossland X, Grandland X)

Giải Nhì: Động cơ 4 xy-lanh 1.4L tăng áp TFSI của tập đoàn VW (Volkswagen Tiguan, Audi Q2, Seat Leon, Skoda Superb, Kodiaq)

Giải Ba: Động cơ 4 xy-lanh 1.4L tăng áp TFSI của tập đoàn VW (Volkswagen Golf, Beetle, Tiguan, Touran, Sharan, Passat, Audi A1, A4, Q2, Q3, Seat Ateca, Leon, Toledo, Alhambra, Skoda Kodiaq, Superb)

3. Phân khúc động cơ dung tích từ 1.4 - 1.8L:

Giải Nhất: Động cơ BMW 3 xy-lanh 1.5L hybrid (BMW i8)

Giải Nhì: Động cơ BMW 3 xy-lanh 1.5L turbo (BMW 1 Series, 2 Series, 2 Active Tourer, 3 Series, X1, Mini One, Cooper, Clubman One, Clubman Cooper, Countryman One, Countryman Cooper)

Giải Ba: Động cơ Volkswagen 1.5L tăng áp TSFI Evo (Volkswagen Golf, Arteon, T-Roc, Audi A3, Seat Ibiza, Arona, Skoda Octavia, Karoq)

4. Phân khúc động cơ dung tích từ 1.8 - 2.0L:

Giải Nhất: Động cơ Porsche 4 xy-lanh 2.0L tăng áp (Porsche 718 Boxster, 718 Cayman)

Giải Nhì: Động cơ Mercedes-AMG 4 xy-lanh 2.0L tăng áp (Mercedes-AMG A, CLA, GLA)

Giải Ba: Động cơ Honda 4 xy-lanh 2.0L tăng áp (Honda Civic Type R, Accord)

5. Phân khúc động cơ dung tích từ 2.0 - 2.5L:

Giải Nhất: Động cơ Audi 5 xy-lanh 2.5L tăng áp (Audi RS3, TT RS, RS Q3)

Giải Nhì: Động cơ Porsche 4 xy-lanh 2.5L tăng áp (Porsche 718 Boxster S, 718 Cayman S, 718 Boxster GTS, 718 Cayman GTS)

Giải Ba: Động cơ Ford 2.3L tăng áp (Ford Focus RS)

6. Phân khúc động cơ dung tích từ 2.5 - 3.0L:

Giải Nhất: Động cơ Porsche 6 xy-lanh 3.0L tăng áp (Porsche 911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Carrera S, 911 Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4GTS)

Giải Nhì: Động cơ BMW M 6 xy-lanh 3.0L tăng áp (BMW M M3, M4, M4 Competition, M4 CSL)

Giải Ba: Động cơ V6 2.9L tăng áp của tập đoàn Fiat Chrysler (Alfa Romeo Giulia QV, Stelvio QV)

7. Phân khúc động cơ dung tích từ 3.0 - 4.0L:

Giải Nhất: Động cơ V8 3.9L của Ferrari (Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista)

Giải Nhì: Động cơ V8 4.0L tăng áp của Mercedes-AMG (Mercedes-AMG GT, GT S, GT C, GT R, S, C, E, G, GLC, Maybach S, Aston Martin Vantage, DB11)

Giải Ba: Động cơ Porsche 6 xy-lanh 4.0L tăng áp (Porsche 911 GT3, 911 R)

Bài viết chỉ tổng hợp ngắn gọn các động cơ có số điểm cao nhất và được xếp theo hạng nhất nhì ba theo từng hạng mục động cơ với dung tích khách nhau