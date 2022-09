Hà Nội yêu cầu giám sát tình hình bệnh nhân Adenovirus đến khám tại các bệnh viện

Vi rút Adeno được phát hiện trên người từ những năm 1953. Bệnh do Adenovirus gây ra với biểu hiện bệnh có thể gặp ở nhiều cơ quan trong cơ thể. Các tổn thương thường gặp nhất do mắc Adenovirus là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), các bệnh lý ở đường tiêu hóa như tiêu chảy, nôn, buồn nôn... Thời gian ủ bệnh khoảng từ 8-12 ngày và có thể gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó, các đối tượng như trẻ em, thường gặp ở lứa tuổi từ 6 tháng - 5 tuổi, người lớn tuổi, người bị bệnh mạn tính thường có nguy cơ cao nhiễm vi rút do có sức đề kháng kém. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa xuân - hè hoặc thu - đông.