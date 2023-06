Tiểu Vy sải bước quyến rũ trong show thời trang tại Ý

NTK Hoàng Hải tiếp tục khẳng định tài hoa và đẳng cấp khi trung thành với phong cách Haute Couture và tiên phong thực hiện các show trình diễn quốc tế liên tục trong hơn 10 năm qua.

Mới đây, nhà thiết kế Hoàng Hải trình làng các trang phục thuộc bộ sưu tập “Haute Couture” với cảm hứng từ vẻ đẹp thắng cảnh, kỳ quan Việt Nam – Italy. Fashion show diễn ra tại Ca' Sagredo Hotel - khách sạn tọa lạc trong trái tim thành phố Venice - nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe vẻ đẹp tươi trẻ, rực rỡ trên sàn diễn “Giao Hòa – Amornia”. Cô diện chiếc đầm đuôi cá sắc hồng - trắng, tôn hình thể gợi cảm. Thiết kế do Tiểu Vy trình diễn có phom dáng cổ điển, điểm nổi bật là chiếc nơ đính lông vũ dài hơn 2m. Người đẹp đảm nhiệm vai trò vedette kết show và là key – visual của show diễn.

Tiểu Vy xuất hiện chiếm trọn spotlight.

Giữa khán phòng đậm màu sắc cổ điển của Ca' Sagredo Hotel, Hoa hậu H’hen Niê và Hoa hậu Hoàn Vũ Italy Caterina Di Fuccia sánh bước trong vị trí first face phần trình diễn áo dài. H’hen Niê khoác trên mình thiết kế in hình công trình kiến trúc biểu tượng của Venice; Caterina Di Fuccia diện trang phục với Tháp Rùa, Hồ Gươm và hoa đào mùa xuân Hà Nội.

Hoa hậu H’hen Niê và Hoa hậu Hoàn Vũ Italy Caterina Di Fuccia thu hút với những bước đi uyển chuyển.

Khoảng 60 bộ trang phục bao gồm áo dài, dạ hội và cưới được dàn mẫu Việt Nam – Italy trình làng trên sân khấu “Giao Hòa – Amornia”. Những gương mặt nổi bật phải kể đến là Vũ Thúy Quỳnh, Hà Kino, mẫu nhí Bảo Hà, mẫu nhí Như Đình. Trong đó, hoa hậu doanh nhân Thu Hoài lần đầu catwalk vị trí vedette bộ sưu tập áo dài. Người đẹp Hoàng Phương catwalk uyển chuyển, phô diễn vẻ sang trọng của món trang phục được nhà thiết kế dành hàng chục giờ thực hiện.

Người đẹp Hoàng Phương gợi cảm trong chiếc đầm ôm sát họa tiết đối xứng.

Bên cạnh đó, “Giao hòa – Armonia” còn gây chú ý khi có sự tái xuất của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên - hiện sinh sống tại thành phố Rome. Cô giữ vị trí MC, dẫn dắt chương trình bằng hai ngôn ngữ Việt Nam và Italy. Khách mời đặc biệt – ca sĩ Hồng Nhung – cũng bay từ Paris, Pháp sang Venice. Cô mang đến khán phòng sang trọng của Ca' Sagredo Hotel những giai điệu tinh tế qua nhạc phẩm Voi che sapete. Nhiều ngôi sao hạng A của showbiz Việt như Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Hồng Nhung… cũng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ chương trình.

“Giao Hòa – Amornia” được tổ chức nhân dịp 50 mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italy, do đạo diễn Long Kan dàn dựng, ca sĩ - diễn viên Quách An An là giám đốc sản xuất, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương phụ trách âm nhạc.

