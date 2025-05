Thời trang sánh đôi của Gil Lê - Xoài Non

Trong chuyến du lịch Bangkok, Thái Lan mới đây, Gil Lê (bên phải) và Xoài Non gây ấn tượng bởi diện mạo nổi bật, được khán giả nhận xét "gấp đôi visual". Bên cạnh đó, gu mặc đậm dấu ấn cá nhân cũng giúp mỗi người tạo sức hút riêng khi song hành.

Gil Lê kết hợp áo thun suông rộng với quần Bermuda và giày đế thô đồng điệu, trong khi Xoài Non tôn đường cong nhờ áo corset và quần cạp trễ.

Cũng trong chuyến đi này, hot girl 23 tuổi diện set đồ denim năng động hơn khi xuống phố cùng người yêu.

Tới cổ vũ Gil Lê tại chương trình Chị đẹp đạp gió, Xoài Non lên đồ chỉn chu với áo cổ yếm và khăn buộc đầu trang trí cầu kỳ.

Sánh đôi tại họp báo Chị đẹp đạp gió hồi tháng 10/2024, cả hai chọn xiêm y gam trắng hài hòa nhưng thể hiện được cá tính riêng.

Xoài Non thường ưu tiên các thiết kế nữ tính xen lẫn sexy, đôi chút táo bạo, trong khi Gil Lê pha trộn nét độc đáo vào phong cách mạnh mẽ.

Nghỉ dưỡng ở biển, mỹ nhân Gen Z mặc đầm cúp ngực màu cam nổi bật, còn "nửa kia" của cô sử dụng chất liệu xuyên thấu để set trang phục trắng trở nên mới mẻ hơn.

Cặp sao diện đồ đôi trong bức ảnh Xoài Non đăng tải dịp lễ Tình nhân. "Anh là phần ngọt ngào nhất trong đời em. Chúc mừng ngày Valentine", cô viết.

Cả hai cũng mặc trang phục giống nhau, thể hiện cử chỉ tình tứ khi chụp ảnh mừng sinh nhật tuổi 22 của Xoài Non.

Dự lễ trao giải hồi tháng 1, cặp uyên ương thu hút chú ý khi diện áo dài đỏ cách điệu, cho thấy tinh thần trẻ trung trong phong cách truyền thống.

Gil Lê tên thật Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991, là cựu thành viên nhóm nhạc X5 thành lập năm 2011, hoạt động trong hai năm. Ca sĩ từng ra mắt các ca khúc như Nơi con tim bình yên, Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình... Gil Lê nổi tiếng hơn với vai trò MC, từng dẫn các chương trình: X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam... Ca sĩ từng lấn sân phim ảnh, cùng Chi Pu đóng phim Yêu của đạo diễn Việt Max, giành giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại Ngôi Sao Xanh 2015. Gil theo đuổi phong cách unisex, có lượng fan lớn. Năm ngoái, Gil Lê tham gia Chị đẹp đạp gió 2024.

Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002. Cô là hot girl có hàng triệu lượt theo dõi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Xoài Non từng có chuyện tình nổi tiếng với streamer Xemesis nhưng cả hai chia tay tháng 6/2024, sau 6 năm đồng hành.