Thời trang của Song Hye Kyo trong “Now, We Are Breaking Up”, chuẩn đại sứ thương hiệu!

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 10:20 AM (GMT+7)

Trở lại với màn ảnh nhỏ, “đại minh tinh châu Á” Song Hye Kyo không làm khán giả thất vọng với gu ăn mặc cực kỳ đẳng cấp trong drama “Now, We Are Breaking Up”. Thậm chí, cô còn được nhận xét là nữ chính mặc đẹp nhất trong các phim truyền hình Hàn năm 2021.

Song Hye Kyo đã chính thức bước vào tuổi 40 hôm 22/11 vừa rồi, ở độ tuổi này, cô được khen có phong cách vô cùng thanh lịch, chín chắn và trưởng thành trên phim, không còn những bộ đồ “cưa sừng làm nghé”.

Loạt đồ của Song Hye Kyo trong drama Now, We Are Breaking Up đặc biệt rất được các cô gái văn phòng yêu thích, nữ diễn viên gần như đã tạo nên một xu hướng mới cho trang phục công sở mùa Đông.

Là đại sứ của khá nhiều nhãn hàng, Song Hye Kyo sử dụng rất nhiều đồ của các thương hiệu mà cô làm đại sứ.

Song Hye Kyo lăng xê dòng túi Peekaboo của Fendi trên phim. Cô cầm các kiểu mẫu khác nhau của dòng túi này. Nữ diễn viên là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Fendi.

Không chọn trang phục của các thương hiệu quốc tế xa xỉ, Song Hye Kyo mặc rất nhiều đồ của hãng thời trang nội địa Hàn MICHAA, nhãn hàng mà cô làm người mẫu quảng cáo.

Song Hye Kyo mix trang phục khá đơn giản, với các gam màu đơn sắc, tạo cảm giác thanh lịch nhưng vẫn vô cùng hút mắt.

Về trang sức và đồng hồ, Song Hye Kyo chỉ dùng của Chaumet, thương hiệu xa xỉ mà cô làm đại sứ toàn cầu.

Nữ diễn viên cũng khéo léo quảng cáo cả mỹ phẩm của Sulwhasoo. Song Hye Kyo cũng là đại sứ đầu tiên của thương hiệu mỹ phẩm này.

Song Hye Kyo cũng chỉ dùng một nhãn hiệu giày dép trong cả phim, đó là thương hiệu athé Vanessa Bruno. Từ dép xăng đan, giày cao gót, bốt cô đều dùng của nhãn hàng này, và đều là kiểu dáng basic với những màu sắc rất trung tính và dễ phối đồ.

Song Hye Kyo quả thật xứng danh “đại minh tinh” của điện ảnh Hàn. Trong thời gian cô quay phim Now, We Are Breaking Up, nữ diễn viên nhận được tổng cộng tới 38 xe đồ ăn, nước uống được gửi đến từ fan, bạn bè, các nhãn hàng và cả hội các CEO của các công ty, đạo diễn và biên kịch.

