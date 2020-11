Thí sinh kể về những 'mama tổng quản’ ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020 08:15 AM (GMT+7)

“Trước khi thi hoa hậu, em đã nghe nhiều điều tiêu cực giữa các thí sinh tại nhà chung trong các cuộc thi sắc đẹp. Nhưng khi được sống và trải nghiệm thì em thấy thực tế hoàn toàn khác. Đặc biệt là được chứng kiến sự tận tâm của các “mama tổng quản” hay còn được ví là những người “gác cửa” của nhà chung HHVN 2020”- thí sinh Đặng Vân Ly chia sẻ.

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã gần kề và hàng triệu người hâm mộ hồi hộp, chờ đợi giây phút gọi tên người kế vị Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Những ngày này, các thí sinh liên tục tập luyện với lịch trình dày đặc.

Chia sẻ bên lề trong những phút nghỉ giải lao ngắn ngủi, các cô gái thổ lộ sự háo hức và tâm thế sẵn sàng tỏa sáng trong đêm Chung kết.

Thí sinh Nguyễn Thảo Vi (SBD 462) bộc bạch: “Những ngày qua, em cùng top 35 bạn thí sinh đã vào ngôi nhà chung của HHVN 2020. Chúng em cùng sinh hoạt và tập luyện với nhau. Đối với em, mỗi ngày tập luyện sẽ để lại một kỉ niệm và những cảm xúc khác. Cùng nhau trải qua từ vòng Bán kết tới hiện tại, những giờ tập với biên đạo Kim Anh, cô Crazy Nhóc, cô Như Vân, bản thân em đã học được rất nhiều điều về thần thái, cách tạo dáng cũng như những bước đi ngày càng tốt hơn. Mặc dù những giờ tập thực sự rất căng thẳng, đòi hỏi chúng em cần sự tập trung cao, các bài tập cũng rất khác nhau về kĩ năng… Tuy nhiên sau mỗi buổi tập như vậy, mặc dù ai cũng rất mệt, nhưng khi nhìn thấy các bạn rất cố gắng, cũng như sự động viên của các huấn luyện viên đã giúp em ngày càng tự tin vào bản thân mình hơn. Thấy mình tốt hơn từng ngày. Đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ, ấn tượng và xuyên suốt đối với em trong cuộc thi này mà có lẽ không ở nơi nào em gặp lại được cảm xúc đó”.

Thí sinh Nguyễn Thảo Vi (SBD 462)

Thảo Vi cho biết, điều đặc biệt ở ngôi nhà chung HHVN 2020 không chỉ là sự gắn kết giữa các thí sinh mà còn là sự quan tâm, chăm sóc của các “mama tổng quản”. “Các chị trong ban quản lý thí sinh thực sự giống như những người chị lớn, những người mẹ ở nhà. Các chị theo sát chúng em trong từng chặng hành trình của cuộc thi. Dù ở bất kì tình huống nào, các chị luôn quan tâm chúng em từng chút một. Thậm chí, các chị là những người thức dậy sớm hơn và đi ngủ cuối cùng sau khi tất cả các thí sinh đều đã chăn ấm nệm êm”- Thảo Vi nói.

Thảo Vi nhấn mạnh, nếu may mắn trở thành HHVN 2020, cô hi vọng sẽ dùng tiếng nói của mình để lan toả những điều ý nghĩa cùng như những giá trị tích cực trong cuộc sống. Đặc biệt, cô muốn giúp những người gặp khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống. “Em sinh ra và lớn lên tại Hoà Bình - một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi em sống vẫn còn rất nhiều những trẻ em nghèo, không có điều kiện đi học, được tới lớp, và thiếu thốn rất nhiều. Vì vậy nếu may mắn được đội lên đầu chiếc vương miện danh giá đó, em sẽ cố gắng dùng hết năng lực tuổi trẻ của mình để làm những điều ý nghĩa nhất”- Thảo Vi tâm sự.

Thí sinh Nguyễn Thị Phượng (SBD 026).

Với thí sinh Nguyễn Thị Phượng (SBD 026), một kỉ niệm khiến cô không thể quên đó là đêm trình diễn Người đẹp Thời trang. Không may bị trúng gió, lúc này Phượng mới cảm nhận rõ nhất sự tận tâm cũng như chu đáo của ban quản lý thí sinh. “Các chị giống như những người thầy thuốc, người thân trong gia đình khi chăm sóc và lo lắng cho em từng chút một. Em được đưa về phòng, các chị giúp em tẩy trang, xoa bóp và lau khăn ấm… Chính khoảnh khắc đó khiến em cảm thấy như đang ở nhà và mọi người chính là người thân của mình. Nhân đây, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chị trong ban quản lý thí sinh. Cảm ơn vì trong suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh chăm sóc và lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho em cũng như các bạn thí sinh khác” - Nguyễn Thị Phượng nghẹn ngào.

Thí sinh Nguyễn Hà My (SBD 335)

Trong kí ức của thí sinh Nguyễn Hà My (SBD 335) thì các thành viên của ban quản lý thí sinh giống như những người chị lớn trong nhà. Đó là chị Mai thường xuyên gần gũi với thí sinh, nhắc nhở từng chút hay cùng đi mua đồ ăn vặt với các em. Hay chị Dung, chị Phương luôn quan sát và để ý tới sức khỏe của từng người. Ai mệt nhắc uống C, lo từng bữa hay chuẩn bị từ chiếc ghế nằm nghỉ trưa có thoải mái không.

“Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam 2020, em đã nghe nhiều điều tiêu cực giữa các thí sinh tại nhà chung trong các cuộc thi sắc đẹp. Nhưng khi được sống và trải nghiệm thì em thấy thực tế hoàn toàn khác. Đặc biệt là được chứng kiến sự tận tâm của các “mama tổng quản” hay còn được ví là những người “gác cửa” của nhà chung HHVN 2020. Chúng em xuất phát từ nhiều vùng miền, có hoàn cảnh và điều kiện sống khác nhau nhưng dường như không có khoảng cách nào vượt lên trên được tình bạn, tình chị em. Cùng nhau chia sẻ giúp nhau cùng toả sáng, HHVN chính là 1 ngôi nhà chung thực sự, thậm chí chúng em quên rằng mình đang ở trong một cuộc thi. Với em, cảm động hơn cả đó chính là chúng em được sự quan tâm đặc biệt từ các chị trong Ban Quản lý thí sinh. Em nhớ cách đây 1 tuần, em mọc răng khôn và bị sưng hết nửa bên mặt. Một buổi tối, sau khi đi tập về, bước ra khỏi phòng tắm em đã thấy 1 túi thuốc nhỏ nằm trên giường với ghi chú liều lượng và thời gian uống thuốc chi tiết. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thật sự, HHVN 2020 là một môi trường lành mạnh, ấm áp và đầy yêu thương để em có thể học hỏi và rèn luyện bản thân 1 cách tốt nhất!”- thí sinh Đặng Vân Ly (SBD 228) chia sẻ.

Thí sinh Đặng Vân Ly (SBD 228)

Đặng Vân Ly thổ lộ, cô đến với cuộc thi với mục đích chính là để học hỏi và hoàn thiện bản thân nên chỉ đặt ra cho mình 1 mục tiêu xuyên suốt cuộc thi là luôn nỗ lực hết sức với một nguồn năng lượng tích cực. “Chiếc vương miện là mục tiêu chung lớn nhất của tất cả các thí sinh khi đến với cuộc thi, và đó cũng là ước mơ của em. Em cũng đã từng nghĩ nếu mình được đội chiếc vương miện kia em sẽ làm gì? Em còn trẻ, kinh nghiệm sống còn chưa nhiều, nhất là việc trở thành nhân vật của công chúng sẽ có nhiều thử thách. Nhưng em nghĩ em sẽ vẫn tiếp tục học hỏi để hoàn thiện bản thân nhiều hơn vì lúc đó mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi việc làm của em không chỉ là để cho em, cho gia đình em mà sẽ có ảnh hưởng đến rất nhiều người. Em sẽ thực hiện sứ mệnh mà một hoa hậu cần làm sau khi đăng quang. Em sẽ ưu tiên cho các hoạt động thiện nguyện, những việc có ảnh hưởng tốt cho cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó em tiếp tục hoàn thành việc học tập để có cơ hội tiến tới những công việc thật tốt sau này! Ngay cả khi không thể giành được vương miện, em vẫn sẽ làm như vậy. Lúc đó, em sẽ thực hiện những điều em tâm niệm theo sức lực, theo vị thế của chính em để những mong ước kia luôn là lí tưởng đồng hành trong cuộc sống của em”- Vân Ly nói.

Trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, sống có ý nghĩa và lý tưởng hơn cũng là điều mà thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093) luôn tâm niệm khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020. Mai Phương xúc động chia sẻ: “Chỉ còn một ngày nữa đến đêm Chung kết toàn quốc, em có rất nhiều kỉ niệm từ vui, buồn, xúc động đến những phút giây vỡ oà trong hạnh phúc trong suốt hành trình cuộc thi. Nhưng đọng lại trong em nhiều xúc cảm nhất có lẽ vẫn là chuyến đi thăm Cơ sở phục hồi chức năng cho trẻ bại não Ngọc Điểu ở Vĩnh Long. Dù chỉ lưu lại ngắn ngày, nhưng đã đem lại cho chúng em những trải nghiệm thật xúc động. Dưới sự chăm sóc tận tâm và cống hiến hết mình của bác sĩ Điểu (tên thân thương là Ngoại Út) các thiên thần nhỏ đang được điều trị tại cơ sở ngày càng tiến bộ và phục hồi tích cực. Em mong rằng sẽ luôn có những trái tim ấm áp, sẵn sàng san sẻ và yêu thương các bé. Em cũng xin dành sự tôn trọng và cảm phục này đến với những con người đã không ngần ngại đưa tay ra đùm bọc lấy những hoàn cảnh chưa được may mắn trong cuộc sống”.

Thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093)

“Mục tiêu gần nhất của em trong cuộc thi là hoàn thiện bản thân mình hơn và thể hiện tốt nhất có thể cho đêm Chung kết toàn quốc. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020 em luôn mang trong mình tâm thế sẵn sàng học hỏi và giao lưu, trải nghiệm những thử thách cùng các bạn trong cuộc thi này. Ngoài ra, sau khi cuộc thi kết thúc, em sẽ tiếp tục hoàn thành con đường học vấn của mình. Em rất thích những công việc mang tính năng động nên có thể em sẽ thử sức thêm ở lĩnh vực nghệ thuật. Với tất cả những trải nghiệm có được từ cuộc thi, em sẽ cố gắng lan toả những thông điệp thật ý nghĩa và tích cực trong cộng đồng”- Mai Phương chia sẻ thêm.

