Thí sinh hoa hậu chi 100 triệu đồng may đầm, nhưng mặc được hay không do "duyên số"

Hoa hậu Ngọc Châu quyến rũ trong thiết kế của Huỳnh Bảo Toàn. Anh cũng là một trong những nhà mốt đồng hành cùng cô tại cuộc thi MU sắp tới.

Giá tiền trang phục tuỳ theo nhu cầu của khách

Những cuộc thi sắc đẹp lớn và uy tín thường thu hút rất nhiều thí sinh tham gia. Số lượng và chất lượng đồng đều khiến cuộc thi càng hấp dẫn, mức độ cạnh tranh cao, khốc liệt hơn. Vì thế, ngoài yếu tố về con người, học thức... thì tài chính để chuẩn bị cho các cuộc thi sắc đẹp là điều quan trọng.

Trong đó, trang phục dự thi hoa hậu luôn được các thí sinh chuẩn bị chu đáo. Họ có thể xin tài trợ, đặt mua hoặc đặt thiết kế riêng theo số đo hình thể, sở thích, cá tính thời trang. Và, trang phục "ngốn" nhiều tiền nhất mà thí sinh hoa hậu cần chuẩn bị là đầm dạ hội cho đêm thi quan trọng - vòng thi chung kết.

NTK Huỳnh Bảo Toàn cho hay: "Thông thường quy trình để hoàn thành một thiết kế dạ hội sẽ là phác thảo bản vẽ rồi chỉnh sửa trên bản vẽ tới khi khách hàng hài lòng. Sau đó mới tới công đoạn hoàn thành thiết kế, thử mẫu và chỉnh sửa để có một trang phục hoàn chỉnh nhất.

Tuỳ theo tính chất của từng cuộc thi hoa hậu mà thiết kế có những điểm khác nhau. Ví dụ như Hoa hậu Việt Nam thì trang phục phải thanh lịch, không xuyên thấu, không cut out. Hoa hậu Hoàn vũ có thể sexy hơn, tôn dáng hơn... Nhưng càng sexy thì yếu tố an toàn cho thí sinh càng được chú trọng để họ không gặp sự cố trên sân khấu.

Mức giá của từng trang phục tuỳ vào nhu cầu của khách hàng, khi họ muốn sử dụng đá nhập sẽ có giá cao hơn đá thường (loại đá đính kết trên trang phục). Giá dao động cho một đầm dạ hội đơn giản từ 2000 - 5000 USD (khoảng 50 tới hơn 100 triệu đồng)" - NTK Huỳnh Bảo Toàn tiết lộ giá tiền cho đầm dạ hội.

Bản vẽ đầm dạ hội mà NTK dành cho các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022.

Chi hơn 100 triệu đồng may đầm nhưng không được mặc

Một trong những rủi ro lớn nhất của thí sinh hoa hậu là đặt may đầm nhưng không được mặc do... out top sớm.

Đêm thi chung kết là sự kiện quan trọng nhất mà mỗi thí sinh hoa hậu đều mong muốn có thể giành được ngôi vị cao nhất. Vì thế, nhiều người đầu tư kỹ càng về mặt hình ảnh, chi tiền may đầm.

Theo lời kể của NTK Huỳnh Bảo Toàn, nhiều thí sinh đặt may đầm nhưng không vô top hoặc đổi phút chót khiến anh cũng buồn lòng. Hoặc, có những thí sinh trước khi dự thi hoa hậu đã là người của công chúng, được fan tặng không chỉ một mà vài chiếc dạ hội để họ mặc trong đêm chung kết. Đôi khi có quá nhiều sự lựa chọn cũng khiến trang phục mà nhà thiết kế tâm huyết thực hiện không được thí sinh mặc.

Rất nhiều thiết kế đã được hoàn thành nhưng chưa được toả sáng trên sân khấu, đó cũng là một trong những điều tiếc nuối cho cả thí sinh và nhà thiết kế.

Sắp tới đây là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, NTK cho hay, có ít nhất 5 thí sinh hoa hậu sẽ mặc đầm dạ hội của anh trong đêm chung kết. Tuy nhiên, chúng có được xuất hiện trên sân khấu hay không còn là "duyên số". Anh cũng nhắn gửi lời chúc may mắn tới tất cả các thí sinh để có một đêm thi thành công.

NTK Huỳnh Bảo Toàn.

