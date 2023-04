The North Face tung bộ sưu tập đặc biệt Ngày Trái Đất

The North Face có xu hướng hòa hợp với thiên nhiên, tạo ra các thiết bị outdoor cho nhà thám hiểm bên trong bạn. Kỷ niệm Ngày Trái đất 2023, thương hiệu chuẩn bị tung ra bộ sưu tập độc quyền nhằm tôn vinh Mẹ Trái đất và thúc đẩy bảo vệ môi trường.

The North Face gây bão trên những cánh đồng hoa nở rộ để ra mắt bộ sưu tập, khuyến khích những người khác bảo vệ môi trường xung quanh chúng ta trong Ngày Trái đất này. Dòng sản phẩm này cập nhật những kiểu dáng cổ điển bằng chất liệu hữu cơ và bền vững, có logo Ngày Trái đất đặc biệt trên mỗi sản phẩm may mặc.

Áo sơ mi tiện ích được thiết kế thời trang với tông màu xanh nhạt, có thêu dòng chữ The North Face và huy hiệu cánh tay thế giới. Phần đáy phối hợp nhận được các túi bên ngoài có đặc điểm nhận dạng hàng hóa, trong khi áo dài tay có nhãn hiệu khác nhau xuyên suốt. Cuối cùng, áo thun unisex được in hình ảnh ủng hộ Ngày Trái đất, yêu cầu người mặc giữ gìn một ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người.

