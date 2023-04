“Thần đồng âm nhạc” Xuân Nghi, Bảo An nổi tiếng khắp Việt Nam lớn lên có style gợi cảm

Vào những năm 2000, Xuân Nghi từng là hiện tượng âm nhạc nổi tiếng trên khắp cả nước. Cô được mệnh danh là thần đồng âm nhạc nhí khi sở hữu chất giọng cao vút, trong trẻo cùng gương mặt xinh xắn. "Ba ngọn nến lung linh", "Ngày đầu tiên đi học",... là những ca khúc gắn liền với tên tuổi Xuân Nghi thời bấy giờ.

Đến năm 16 tuổi, Xuân Nghi qua Mỹ du học. Tại đây, cô vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát và cho ra mắt những MV cá nhân nhưng không còn giữ được sức hút như trước. Hiện tại, cô định cư tại Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam tham gia các chương trình gameshow. Ngoài vai trò ca sĩ, Xuân Nghi hiện là giám đốc âm nhạc, producer, quản lý nghệ sĩ của một công ty và làm marketing cho các nhãn hàng.

Đến nay, thần đồng âm nhạc nhí năm nào đã tròn 28 tuổi. Cô có sự "lột xác" rõ rệt ở cả nhan sắc lẫn thời trang. Người ta thấy một Xuân Nghi quyến rũ, gợi cảm. Cô thường xuyên mặc váy body ôm sát cơ thể khoe vóc dáng nóng bỏng hay những chiếc croptop phối cùng quần jeans ngắn cá tính.

Không ít người tỏ ra khá bất ngờ với sự thay đổi này từ sao nhí một thời. Giải đáp cho bước ngoặt nêu trên, giọng ca gốc Đà Lạt từng chia sẻ với truyền thông: “Qua những biến động trong cuộc sống, tôi đã có nhiều bài học và nhận thấy mình trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều trong nhận thức. Vậy nên, tôi nghĩ đã tới lúc âm nhạc và hình ảnh của bản thân cũng nên có sự thay đổi để phù hợp với tính cách hiện tại của mình".

Cô trông gợi cảm hơn khi mặc những thiết kế trễ vai, khoét ngực sâu.

Bên cạnh đó, những mẫu áo hai dây, áo ba lỗ cũng thường xuyên được Xuân Nghi lựa chọn mặc.

Bên cạnh Xuân Nghi, bé Bảo An sinh năm 2006 đã bộc lộ năng khiếu ca hát thiên bẩm từ năm 3 tuổi. Năm 5 tuổi, Bảo An xuất hiện trên Đồ Rê Mí. Sau đó, Bảo An tiếp tục tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc khác như Gương mặt thân quen nhí 2014, Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids). Cô bé có MV "Xúc xắc xúc xẻ" vượt mốc hơn 400 triệu lượt xem. Ngoài ra, các sản phẩm khác như "Mẹ ơi tại sao", "Bé chút chít" cũng lần lượt đạt hàng trăm triệu view.

Hiện tại, ở tuổi 17 Bảo An dành phần lớn thời gian cho việc học nên sự nghiệp âm nhạc có phần chững lại. Cô hầu như chỉ nhận show vào cuối tuần, quay một số video đăng lên các tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Có lợi thế về ngoại hình, Bảo An cũng thoải mái hơn trong các lựa chọn thời trang của mình.

Nhờ nước da trắng nõn, gương mặt xinh xắn, Bảo An dễ dàng gây ấn tượng đối với người khác dù diện trên người những outfit đơn giản.

Cô nàng ra dáng thiếu nữ khi diện đầm hai dây, cúp ngực hoặc váy cổ yếm khoe bờ vai thon thả.

Có lúc Bảo An lại trông cá tính, năng động với outfit áo croptop phối cùng chân váy ngắn.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/than-ong-am-nhac-xuan-nghi-bao-an-noi-tieng-khap-viet-nam-lon-len-co-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/than-ong-am-nhac-xuan-nghi-bao-an-noi-tieng-khap-viet-nam-lon-len-co-style-goi-cam-a603113.html