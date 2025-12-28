Tân Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc không được thi quốc tế

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025 (mùa thứ hai) đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Seohyun Lee. Tân hoa hậu được trao vương miện bởi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025 mùa thứ nhất - Suyeon Lee - người từng tham dự Miss Universe 2025 vào tháng 11/2025 ở Thái Lan.

Dù giành chiến thắng nhưng Seohyun Lee sẽ không đại diện cho Hàn Quốc tại Miss Universe 2026 dự kiến được tổ chức tại Puerto Rico. Thay vào đó, cô giành được đặc quyền trở thành giám khảo cho mùa giải Miss Universe Korea 2026.

Sự việc gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu vì tân hoa hậu không được thi quốc tế. Khán giả cũng tò mò người đẹp nào sẽ đại diện Hàn Quốc ở Hoa hậu Hoàn vũ 2026.

Bên cạnh việc trở thành giám khảo cho mùa giải tiếp theo, Seohyun Lee có cơ hội tham gia với tư cách người mẫu trong show diễn Nghệ thuật thời trang bền vững Kpop do ban tổ chức sản xuất.

Cô cũng tham gia các sự kiện như triển lãm nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm độc quyền, trình diễn thời trang, dẫn chương trình và tham gia các hoạt động đóng góp cho xã hội.

Người đẹp cũng được bổ nhiệm làm người dẫn chương trình khách mời cho sự kiện Beauty Hankook sau khi hoàn thành khóa đào tạo cơ bản miễn phí về MC.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc có nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo.

Người đẹp có gương mặt hài hòa, làn da trắng sáng mịn màng. Vẻ đẹp của cô được nhận xét phù hợp với đấu trường Hoa hậu Thế giới hơn là Hoa hậu Hoàn vũ.

Thay vì thi quốc tế, cô sẽ tích cực hoạt động xã hội trong nước để truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Hàn Quốc là quốc gia hiếm hoi tổ chức hai mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ trong một năm. Người đẹp chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2025 mùa một là Suyeon Lee đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng không giành thành tích.

Những năm gần đây, Hàn Quốc ngày càng mờ nhạt tại sân chơi Miss Universe. Dàn người đẹp đến từ xứ sở kim chi liên tục trắng tay trên đấu trường quốc tế.

Vào đầu những năm 2000, Hàn Quốc có sự thể hiện rực rỡ tại Hoa hậu Hoàn vũ. Đáng chú ý là thành tích Á hậu 3 của người đẹp Honey Lee vào năm 2007. Honey Lee cũng được chuyên trang Globalbeauties bầu chọn là Miss Grand Slam - Hoa hậu đẹp nhất Thế giới 2007.