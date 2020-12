Tái xuất sàn catwalk, Á hậu Huyền My gây thương nhớ với váy công chúa gợi cảm

Thứ Ba, ngày 01/12/2020 14:27 PM (GMT+7)

Vừa qua, Á hậu Huyền My bất ngờ xuất hiện đầy xinh đẹp và nữ tính trong một chương trình thời trang tại Hà Nội.

Im ắng một thời gian khá lâu, tối qua Á hậu Huyền My bất ngờ xuất hiện với vai trò vedette trong một show diễn thời trang dành cho các người mẫu nhí với ngoại hình vô cùng xinh đẹp, nổi bật.

Á hậu Huyền My chia sẻ về lý do tham dự chương trình này: “My đã cảm thấy rất hào hứng khi nhận được lời mời tham dự từ chương trình vì từ lâu My vốn đã rất yêu quý và gần gũi với các em nhỏ. Tham gia chương trình My có cơ hội sải bước trên sàn diễn và lắng nghe những tâm sự dễ thương của các em. Đặc biệt vì chương trình còn có ý nghĩa rất nhân đó là đóng góp, ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền Trung”.

Xuất hiện trong chương trình, Á hậu Huyền My hóa thân thành một nàng công chúa xinh đẹp và kiều diễn với bộ đầm voan màu hồng pastel duyên dáng.

Chất liệu mỏng manh của bộ đầm giúp cô khoe được hình thể quyến rũ và thon thả.

Người đẹp chọn tone trang điểm màu nude nhẹ nhàng với mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh cực kỳ yêu kiều.

Đặc biệt với phụ kiện cài tóc nữ tính, Huyền My như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích, khiến cho các khán giả phải xao xuyến với vẻ đẹp mong manh tựa ‘thần tiên tỷ tỷ’.

Nói về việc im ắng suốt thời gian qua, Huyền My cho biết dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng khá nhiều tới công việc của cô. Trong thời gian này, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chăm sóc bản thân.

Bên cạnh đó, Huyền My hé lộ vài tháng qua cô cũng đã tìm thấy cho mình một niềm đam mê mới đó là đánh golf.

Quay trở lại sàn diễn thời trang, Huyền My cho biết cô đang ấp ủ nhiều dự định mới mẻ trong năm tới.

Huyền My kiêu sa trên sàn diễn thời trang.

Cô trình diễn cùng các người mẫu nhí.

Người đẹp cũng đại diện cho show diễn trao tặng cho đồng bào miền Trung một số tiền từ thiện.

