Á hậu Việt được khen là "quốc bảo mỹ nữ" bị hiểu nhầm hớ hênh vì lỗi váy áo

Chủ Nhật, ngày 24/11/2019 14:54 PM (GMT+7)

Trang phục của Huyền My tiếp tục mắc lỗi đường nếp gấp áo nhạy cảm khiến người nhìn "hiểu hầm".

Huyền My bị nghi lộ bộ phận nhạy cảm vì đường chiết ly nhô lên ở ngực.

Hôm qua 23/11, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My đã xuất hiện tại nhiều sự kiện ở Hà Nội và thu hút sự chú ý với ngoại hình xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm trong những trang phục quyến rũ. Buổi sáng, Huyền My lựa chọn bộ váy màu đỏ với đường cut out táo bạo ở thân trước. Dễ thấy trang phục được may thêm một lớp vải xuyên thấu để tránh hở hang quá đà. Chiếc váy của Huyền My còn được tạo điểm nhấn bằng đường xẻ đùi cao. Huyền My để kiểu tóc xoăn sóng buông lơi quý phái, kết hợp cùng hoa tai Chanel cùng tông màu với trang phục.

Huyền My Duyên xinh đẹp trong trang phục gợi cảm.

Tuy nhiên, nhiều người nhận ra, trang phục của Huyền My mắc lỗi đường chiết ly ở áo khiến cô rơi vào tình huống hiểu lầm lộ đầu ngực. Đường chiết ly này giúp định hình dáng và giúp trang phục vừa vặn hơn. Mặc dù là kỹ thuật cơ bản của may đo nhưng để tạo nên 1 đường chiết ly chuẩn chỉ không phải điều dễ dàng. Nếu không, sẽ dẫn đến những tình huống hiểu lầm gây xấu hổ cho người mặc.

Đường chiết ly ở váy của Huyền My nhô lên khiến cô gặp tình huống hiểu lầm.

Bà xã Cường Đô La cũng gặp trường hợp tương tự.

Chiếc váy gây tranh cãi của Đông Nhi.

Huyền My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và dừng lại ở vị trí Á hậu. Không chỉ được khán giả trong nước đánh giá cao về nhan sắc, Huyền My còn được báo chí nước ngoài dùng nhiều mỹ từ để miêu tả. Trang Sohu của Trung Quốc gọi cô là "quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam", "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian". Hay các trang báo khác nhận xét vẻ đẹp của Huyền My như "tao nhã, thanh lịch", "dung mạo khuynh thành".

Nhan sắc của Huyền My được báo chí nước ngoài dành nhiều lời khen.

Với lợi thế nhan sắc và vóc dáng, Huyền My thường lựa chọn những bộ cánh có thiết kế gợi cảm:

Trong một sự kiện khác cũng diễn ra vào hôm qua, người đẹp mặc chiếc váy màu cam lệch vai, xẻ đùi khoe chân dài thẳng tắp.

Chiếc váy cup ngực trễ vai cùng phần chân váy xẻ đùi được Huyền My mặc tại đêm chung kết Miss World Việt Nam 2019.

Huyền My cũng ưa mặc những thiết kế mong manh, váy hai dây khoe vai trần gợi cảm.

Ngoài ra, Huyền My cũng thường mặc những thiết kế được may bằng vải xuyên thấu.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/a-hau-viet-duoc-khen-la-quoc-bao-my-nu-bi-hieu-nham-ho-henh-vi-loi-vay-ao-...Nguồn: http://danviet.vn/dep/a-hau-viet-duoc-khen-la-quoc-bao-my-nu-bi-hieu-nham-ho-henh-vi-loi-vay-ao-1035076.html