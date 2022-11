Supreme và The North Face ra mắt bộ sưu nam hoành tráng cho mùa Thu đông 2022

Supreme và The North Face đã tái kết hợp một lần nữa để cho ra mắt bộ sưu tập hợp tác thứ hai cho mùa Thu đông 2022.

Chuẩn bị cho mùa đông với những món đồ chống chịu thời tiết phù hợp với điều kiện khắc nghiệt hơn, bộ sưu tập tập trung vào đồ outerwear. Bộ sưu tập capsule này bao gồm một chiếc áp khoác Taped Seam Shell có lớp vỏ nylon ba lớp chống thấm nước, đường may kín hoàn toàn, mặt sau có ba lớp và cửa sổ đồng hồ trong suốt ở vòng bít, tương thích với Đồng hồ G-SHOCK chống sốc được đồn đại trước đây. Các thiết kế của chiếc đồng hồ hợp tác ba chiều đã xuất hiện trở lại vào tháng 10, ngay sau khi sự hợp tác giữa Supreme x The North Face đầu tiên được tiết lộ. Đồng hồ có ba màu chính là đen, vàng hoàng yến và trắng. Chiếc áo khoác này có ba màu, đen/xám, đen/vàng và một màu lấy cảnh đêm tại Quảng trường Thời đại của Thành phố New York được in nổi toàn bộ.

Bộ sưu tập cũng có Áo chui đầu có khóa kéo nửa đầu có lớp vải ripstop bằng nylon chần bông chống nước với lớp cách nhiệt 800 lớp, được thiết kế để duy trì độ ấm cho mùa đông đầy tuyết ở Bờ Đông. Áo chui đầu có đệm có bốn màu, tất cả đều giống với áo khoác trước, ngoại trừ nó cũng bao gồm một phiên bản toàn màu đen. Lần ra mắt này cũng giới thiệu bộ sưu tập đồ nỉ bao gồm áo nỉ có mũ trùm đầu có khóa kéo và mũ len merino với các mẫu logo đan, như một dấu hiệu chào đón mùa lễ hội. Áo nỉ có mũ trùm đầu và quần thể thao có logo thêu cũng có sẵn trong đợt ra mắt này. Những ai thích phiêu lưu trong mùa đông cũng có thể tìm thấy Túi ngủ đôi Dolomite có lớp vải ripstop poly với lớp cách nhiệt 20ºF Heatseeker™ Eco với hình in thành phố New York về đêm.

