Song Hye Kyo mặc bikini gợi cảm trong phân cảnh "thân mật" bỗng lên top 1 tìm kiếm

Mới đây, một đoạn clip trong bộ phim Fetish do Song Hye Kyo thủ vai chính bất ngờ "gây bão" MXH. Đây là phân cảnh nữ diễn viên Hàn Quốc diện áo tắm, diễn cảnh âu yếm với một cô gái ngoại quốc. Theo Naver, Fetish cũng là bộ phim đầu tiên Song Hye Kyo diễn cảnh tình tứ với đồng nghiệp nữ. Cô mong muốn bộ phim Hollywood đầu tay này sẽ khiến khán giả thay đổi cái nhìn quen thuộc dành cho cô cũng như giúp cô thuận lợi tiến vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, do có khá nhiều phân đoạn nhạy cảm nên Fetish bị cấm chiếu ở Hàn Quốc.

Song Hye Kyo nổi tiếng là nữ diễn viên sở hữu gu ăn vận kín đáo. Tuy nhiên, khi đóng phim, cô sẵn sàng thực hiện những cảnh 18+ như trong phim Hwang Jin Yi, Now, We are breaking up, Worlds within,The Queens... mà không cần người đóng thế.

Trước đó, hình ảnh nữ diễn viên diện bikini màu hồng vui đùa trên bãi biển trong phim sitcom dài 340 tập - Soonpoong Clinic vào năm 1998 cũng từng tạo nên "cơn sốt" trên MXH. Vóc dáng năm 17 tuổi của Song Hye Kyo nhận được vô số lời khen ngợi bởi vòng 1 đầy đặn, đường cong S-line quyến rũ. Đây cũng là lần hiếm hoi công chúng được ngắm Song Hye Kyo diện bikini ở trên phim.

"Người ta chưa đủ 18 tuổi mà nhìn body kìa", "Dù không hay khoe nhưng thân hình chị tôi không thua một ai", "Thời cô ấy còn trẻ nè", "Tính ra Song Hye Kyo dậy thì thành công phết",... là những lời bình luận tích cực mà khán giả dành cho Song Hye Kyo.

