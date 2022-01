"Phú bà" Khánh My mặc váy lộ toàn bộ đường cong "hiểm hóc" mà không phô

Cô xuất hiện rạng rỡ trong sự kiện với thiết kế ôm dáng, tôn đường cong cơ thể nổi bật.

Khánh My khoe đường cong hình thể ấn tượng trong thiết kế ôm dáng.

Khánh My được biết tới là người mẫu, diễn viên của showbiz Việt. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thành công trong việc kinh doanh. Với khối tài sản giá trị, Khánh My được nhiều người ưu ái với tên gọi "phú bà" của làng giải trí Việt.

Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong tin đồn tình ái với chồng cũ Lệ Quyên, sau khi chia tay bạn trai kém tuổi.

Ngoài những chuyện đời tư gây xôn xao dư luận, Khánh My còn nhận được sự quan tâm khi là chân dài xinh đẹp, sở hữu thân hình bốc lửa, gu thời trang sang chảnh. Mỗi lần cô xuất hiện luôn thu hút được sự chú ý của đám đông. Vì là một tín đồ của gym nên Khánh My tự tin với hình thể cân đối. Cô thường xuyên chọn mặc những thiết kế tôn dáng, màu sắc nổi bật.

Cụ thể, trong sự kiện mới đây, Khánh My gây choáng khi diện lên mình một thiết kế vô cùng độc đáo. Theo đó, trang phục có phom dáng váy bodycon được sáng tạo thêm đường cut out 2 bên hông, đan dây đẹp mắt. Chi tiết hở dọc cơ thể của Khánh My để lộ làn da trắng không tỳ vết.

Cô luôn biết cách tạo nên sức hút mỗi lần xuất hiện trước đám đông.

Khánh My nhận được vô vàn lời khen với thiết kế độc đáo này. Chất liệu bằng lụa mềm mại càng tôn lên vẻ ngoài gợi cảm. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Khánh My sau tin đồn tình ái với chồng cũ Lệ Quyên.

Trước Khánh My, Trà Ngọc Hằng cũng từng gây chú ý khi mặc chiếc váy đan dây, hở bạo.

Với kiểu váy đan dây, hở dọc 2 bên cơ thể, nội y là yếu tố quan trọng giúp bạn có được sự tự tin. Với những thiết kế đặc biệt như này, nội y cũng được sử dụng theo cách riêng. Theo đó, dạng quần lót C-string hay còn được gọi là quần lót không đai là gợi ý tốt nhất cho các cô gái.

Đường "cut out" hở càng nhiều thì bạn càng phải chú ý trong lúc di chuyển là lời khuyên của Trà Ngọc Hằng khi cô mặc chiếc váy này. Bởi trang phục ôm cơ thể nên phần nào giúp bạn cố định được thiết kế, không bị xô lệch.

Jun Vũ với thiết kế váy hở mạn sườn sexy. Tuy nhiên, thiết kế của cô được đánh giá khá "nguy hiểm" nếu mặc tham gia sự kiện. Trang phục chỉ phù hợp cho việc chụp photoshoot trong studio. Vì phần tà váy bay bổng sẽ tiềm ẩn nguy cơ lộ phần cơ thể không mong muốn cho nữ diễn viên.

Chung một kiểu váy hở 2 bên mạn sườn nhưng thiết kế của Hương Tràm sử dụng miếng lót lưới màu nude. Tuy nhiên, chi tiết xuyên thấu đó để lộ ra phần nội y kém duyên cho nữ ca sĩ. Chính thiết kế này khiến Hương Tràm nhận về nhiều chỉ trích vì thời trang phản cảm.

