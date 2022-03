"Phú bà" Khánh My mặc đồ bơi nõn chuối, được khen "ngọt ngào như ly kem bơ"

Sở hữu hình thể ấn tượng, Khánh My luôn ghi điểm trong những trang phục tôn dáng như váy bó, đồ bơi.

Khánh My sở hữu đường cong hình thể như thần Vệ Nữ.

Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước nhưng Khánh My luôn là cái tên tạo nên sức hút với công chúng. Từ chuyện thời trang tới chuyện đời thường của nữ diễn viên là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Cô là một trong những chân dài sở hữu khối tài sản khủng khi tuổi đời còn khá trẻ, một trong số đó phải kể tới chung cư mang tên chính cô. Vì vậy nhiều người ái mộ gọi Khánh My với biệt danh "phú bà Việt".

Ngoài ra, Khánh My còn là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Việt khi có gương mặt sắc sảo, chiều cao ấn tượng, thân hình quyến rũ. Cô dành rất nhiều thời gian để tập gym. Theo Khánh My từng chia sẻ, trung bình, cô dành khoảng 5 buổi để tập gym, nếu có thời gian rảnh, cô sẽ tập kín tuần. Vì thế mà hình thể của Khánh My luôn ở phong độ đỉnh cao.

Tự tinh với body điểm 10, Khánh My thường xuyên khoe dáng trong những thiết kế đồ bơi quyến rũ. Với một thân hình không khuyết điểm, cô luôn chọn những set đồ bơi khoe được eo thon, hông quả táo hấp dẫn. Dù là lăng xê đồ hiệu hay đồ bình dân, cô dễ dàng ghi điểm trong những shoot hình thời trang.

Mới đây, Khánh My tiếp tục lăng xê mẫu đồ bơi được dự đoán hot nhất trong năm 2022. Thiết kế có gam màu xanh nõn chuối, tôn da người mặc hiệu quả.

Cô thường xuyên lăng xê những mẫu áo tắm có màu sắc nổi bật.

Trang phục áo tắm màu xanh nõn chuối được Khánh My lăng xê là xu hướng áo tắm 2022.

Xu hướng áo tắm năm nay là set đồ gồm 3 món: áo/quần và chân váy. Ngoài việc tắm biển, đồ bơi còn là cách để người mặc thể hiện cá tính thời trang, giúp họ có được những bức hình thời trang, sành điệu.

Chất liệu đồ bơi thường được làm từ thun lạnh, dày dặn và có độ đàn hồi nhất định. Ngoài ra, với những gam màu nổi bật, chúng thường là đơn sắc, không hoạ tiết, tránh bị rối mắt.

Tại thị trường nội địa, set đồ bơi tương tự thiết kế Khánh My mặc có giá khoảng 400 nghìn đồng. Với số tiền vừa phải, những mẫu đồ bơi này được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Đồ bơi xanh nõn chuối trở thành xu hướng áo tắm được nhiều cô gái trẻ yêu thích.

Thiết kế chân váy xẻ hông cao mang tới sự quyến rũ cho người mặc với nét đẹp nửa kín nửa hở.

Nhờ người nổi tiếng lăng xê mà các mẫu đồ bơi giá bình dân trở thành món đồ được nhiều người lựa chọn.

