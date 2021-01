Phong cách thời trang đường phố đang suy thoái, liệu đại dịch có hạ gục nó hoàn toàn?

Thứ Hai, ngày 18/01/2021 09:06 AM (GMT+7)

Sự sụp đổ của street style (phong cách đường phố) là không thể tránh khỏi trong thời điểm cách ly xã hội này, thậm chí những người có ảnh hưởng, nhiếp ảnh gia và các biên tập viên thời trang cũng đành phải công nhận điều này.

Những vỉa hè bên ngoài buổi trình diễn thời trang từng là nơi vô cùng nhộn nhịp, những dòng người ngược xuôi trong những bộ outfit thời thượng nhất, trendy nhất và tiếng tách tách của hàng nghìn chiếc máy ảnh đã làm xốn xang biết bao con tim yêu thời trang. Nhưng giờ đây mọi thứ hoàn toàn trống rỗng, vắng vẻ đìu hiu. Điều này là tất nhiên rồi vì đại dịch toàn cầu đã buộc ngành công nghiệp thời trang phải đánh giá lại toàn bộ cách thức hoạt động của nó, thậm chí giới thời trang còn không có nhiều những buổi trình diễn thời trang cho mọi người tham dự. Họ đang chuyển sang việc tìm kiếm các phương thức kỹ thuật số để giới thiệu những sản phẩm mới của các nhà thiết kế, các bộ sưu tập đến với khách hàng.

Anna Dello Russo pose ảnh street style ở nơi từng vô cùng nhộn nhịp Phong cách đường phố (street style) chắc chắn đã là một trong những hiện tượng lớn nhất đã cách mạng hóa ngành công nghiệp thời trang. Nó giúp nhiều nhân vật đình đám hình thành sự nghiệp, biến đổi tuần lễ thời trang và xâm nhập vào các phương tiện truyền thông chính thống. Bắt đầu từ Bill Cunningham, người có những bức ảnh chụp lại những người trên đường phố New York và được New York Times đăng vào năm 1989. Sau đó vào giữa những năm 2000, sự ra đời của phương tiện truyền thông trực tuyến và blog cho phép người dùng tự viết bài cũng như đăng tải hình ảnh của chính họ, điều này khiến phong cách đường phố phát triển mạnh mẽ theo cách chưa từng có, nó đã tiếp cận đến hàng triệu người trên khắp thế giới. Những cá nhân như The Sartorialist và Street Peeper đã thành công chỉ bằng việc chụp ảnh những người ăn mặc thời trang, sành điệu và thú vị rồi đăng lên. Street style là một cách tiếp cận khách hàng gần gũi và thực tiễn, ngành công nghiệp thời trang đã sớm nhìn ra được khía cạnh làm ăn và kiếm tiền từ nó.

Những bức ảnh street style trên đường phố New York của nhiếp ảnh gia Bill Cunningham từ những năm 1989. Tính đến hiện nay, đã có cả ngàn bộ hình đường phố tại tuần lễ thời trang được yêu thích và nổi tiếng khắp thế giới. Những tín đồ thời trang thể hiện cá tính và phong cách của mình cực kì chân thực dưới ống kính của các nhiếp ảnh gia. Họ biết cách sử dụng tuần lễ thời trang như một cơ hội để thể hiện góc nhìn và cảm thụ riêng, thậm chí là quảng bá cho thương hiệu start-up của riêng họ. Street style đã trở thành một sự kiện không thể thiếu ở các tuần lễ thời trang.

Đã có cả ngàn bộ hình đường phố tại tuần lễ thời trang được yêu thích và nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng trong đại dịch, nó bỗng không còn phù hợp với thời đại giãn cách xã hội nữa. Điều này không có nghĩa là tất cả sẽ chấm dứt hay con đường tiếp theo sẽ tồi tệ. Xét cho cùng, phong cách đường phố sẽ có thể tiếp tục diễn ra nếu chúng ta học được cách thích nghi và sáng tạo. Các dự án khởi động ở New York đã chứng minh rằng nhiều người không nản lòng trước thực tế mới và thậm chí họ có thể biến những chiếc khẩu trang, nón bảo hộ, mặt nạ bảo hộ thành những khoảnh khắc street style.

Chiếc khẩu trang, nói bảo hộ, mặt nạ bảo hộ đã trở thành những khoảnh khắc street style. Điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tới là điều mà không ai đoán được. Mặc dù các biên tập viên và các NTK nổi tiếng cho rằng tương lai nằm ở khả năng sáng tạo của con người, nhưng họ cũng phải công nhận rằng việc bắt gặp và chụp ảnh người nào đó ăn mặc thời thượng và thú vị trên đường phố đã thực sự không còn tồn tại. Không có nghĩa là thế giới không còn những bộ trang phục tuyệt vời, chỉ là thiếu đi street style, mọi người sẽ không được thấy nó thường xuyên hằng ngày như trước nữa.

Những người phụ thuộc vào street style vì sự nghiệp hay danh tiếng của họ sẽ buộc phải khám phá những con đường khác và tiếp tục mở ra một kỉ nguyên mới cho ngành thời trang Bên cạnh đó, mạng xã hội mới ví dụ như TikTok đang hoạt động rất tốt vì nó có những tính năng khác với Instagram mà ta đã quen thuộc. Đây là nơi mà chúng ta có thể thấy rằng tương lai chính là những thế hệ sau đi lên với những ý tưởng mới mẻ và những cái nhìn hoàn toàn khác về thế giới. Tương lai của street style sắp tới rất có thể sẽ là video. Khi thời trang áp dụng công nghệ, sáng tạo trong nỗ lực phát triển và thay đổi thực tế, nó sẽ trở thành một dấu ấn lịch sử mới. Những người phụ thuộc vào street style vì sự nghiệp hay danh tiếng sẽ buộc phải khám phá những con đường khác và tiếp tục mở ra một kỉ nguyên mới cho ngành thời trang.

