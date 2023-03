Phong cách ông bà chủ lịch lãm của nhà mốt nước Mỹ

Chúng ta cùng tìm hiểu xem Marco Falcioni, SVP phụ trách định hướng sáng tạo của nhà mốt, đã khai thác TikTok, siêu mẫu và những người có ảnh hưởng để củng cố thương hiệu trong một thế giới được điều hành bởi những gì Gen-Z nói, và BOSS đã chứng tỏ điều này với một buổi trình diễn thời trang Xuân/Hè 2023 ở Miami.

Mở đầu với huyền thoại Pamela Anderson, và kết thúc với DJ Khaled và Naomi Campbell. Thêm Law Roach (người gần đây đã tuyên bố “nghỉ hưu” khỏi lĩnh vực tạo kiểu tóc để chuyển sang làm người mẫu cho BOSS), cũng như các siêu sao của RuPaul's Drag Race Violet Chachki và Gottmik, Indya Moore, Precious Lee, Candice Swanepoel , Amber Valletta , Brandon , con trai của Anderson Thomas Lee , và bạn đã có cho mình một màn trình diễn hoành tráng. Nhưng đối với BOSS, nó sâu hơn nhiều so với việc chỉ để giật tít.

BOSS đã làm nên tên tuổi của mình trong thời trang, và SS23 cho thấy rằng họ không chỉ biết cách tạo ra một bộ vest tuyệt vời mà còn biết rằng nó có thể phù hợp với bất kỳ ai và tất cả mọi người, thuộc mọi kích cỡ, giới tính, chủng tộc, đẳng cấp, tuổi hoặc khuynh hướng tình dục.

Đây có lẽ là một trong những sàn diễn bao gồm nhiều người nhất gần đây. Chỉ sáu ngày trước, The New York Times đã hỏi: “Tại sao người mẫu siêu mỏng quay trở lại tại Tuần lễ thời trang?” nói rằng “số lượng người mẫu cỡ vừa và cỡ lớn đã giảm gần một phần tư so với mùa trước, theo dữ liệu mới”. Để thấy được sự đại diện như vậy không chỉ về quy mô mà còn về sự đa dạng trên toàn diện, chứng tỏ rằng BOSS đang thực sự bảo vệ khẩu hiệu chiến dịch “Hãy là ông chủ của chính bạn”.

Về ngoại hình, chúng gần như được làm riêng cho những người mẫu mặc chúng. Con số của Pamela Anderson bồng bềnh và tự do một cách tinh xảo, thể hiện bản chất sôi nổi của ngôi sao, trong khi Indya Moore gây choáng trong bộ vest ba mảnh màu kem sọc được cập nhật, ở giữa là áo ghi lê gấp đôi thành áo corset.

Law Roach mặc một chiếc áo khoác dạ màu hồng pastel mềm mại và chiếc quần dài phù hợp, với ve áo gấp sâu về phía rốn và một chiếc áo sơ mi lụa nhấp nhô với những nếp gấp lỏng lẻo bên dưới. Nhà tạo mẫu có thể đã nhúng tay vào việc cá nhân hóa thời trang, và kết quả là một tác phẩm của chủ nghĩa may mặc đương đại bổ sung cho Roach, biến thương hiệu nước Mỹ trở nên đặc biệt.

Những chiếc áo khoác ngoài thoải mái có cấu trúc với ve áo sắc nét đã được cập nhật với tính bao quát khi nó được mặc bởi người mẫu đội khăn trùm đầu, trong khi tần suất che giấu đường cong của người mẫu ngoại cỡ trong quá nhiều vải đã được tránh đối với Precious Lee, cho phép người mẫu tỏa sáng trong trang phục của họ. da một cách tự hào.

Ngay cả DJ Khaled cũng cho chúng ta thấy rằng một bộ vest có thể có cách riêng của anh ấy là một chiếc cúc đơn giản được may trên áo sơ mi trắng hở ngực. Một người khác là Naomi Campbell, người đã xuất hiện một cách tự nhiên trong bộ váy dạ hội màu đen.

Bên cạnh những người nổi tiếng, buổi biểu diễn là một đêm đáng nhớ không chỉ đối với BOSS mà còn đối với ngành thời trang. Trang phục trang trọng gặp trang phục thường ngày được giới thời trang hoan nghênh, với những chiếc áo cộc tay kẻ sọc màu kem quá khổ hai bên ngực nổi bật với vẻ ngoài bao gồm áo khoác macintosh dáng suông, quần đùi kiểu dáng đồ lót sọc rộng thùng thình và một chiếc giày buộc dây quanh chân. Kiểu dáng cưỡi ngựa đã được mô phỏng nhiều lần, nâng cao về mặt hình thức để thể hiện tủ quần áo đa năng của BOSS, và nhìn chung hãng đã thành công.

