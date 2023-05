Nữ sinh Hải Phòng "khởi nghiệp" từ cấp 2, gây chú ý khi thi hoa hậu

Mai Thị Hà Thu (SN 2001) đến từ Hải Phòng. Cô đạt được những thành tích học tập tiêu biểu như: Thủ khoa đầu vào khối D04 ngành Báo chí, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, là cựu học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

"Có một câu nói đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng "Hãy cố gắng để tốt hơn mình của ngày hôm qua". Tôi đã từng là một cô gái luôn tự ti về bản thân khi so sánh những thành công của người khác với những thất bại của mình, cũng đã từng trượt dài trong khoảng không tiêu cực vì những áp lực vô hình đè nặng" - Hà Thu chia sẻ lý do tìm tới cuộc thi để bước ra khỏi vùng an toàn, tìm trải nghiệm cho bản thân.

Cuộc thi Miss World 2023 là một cơ hội, cơ duyên để bản thân Hà Thu được thoả sức vẫy vùng, học hỏi, cọ xát trong một đấu trường sắc đẹp mang tầm quốc gia.

Bằng một trái tim nhân ái, tinh thần sẵn sàng học hỏi và trí tuệ, Hà Thu hy vọng bản thân sẽ để lại dấu ấn thanh xuân đáng nhớ tại Miss World 2023. Đồng thời, cô muốn lan toả nguồn cảm hứng nhân văn tới cộng đồng để tiếp nối hành trình duy trì và phát triển bền vững những giá trị tốt đẹp.

Là một sinh viên báo chí nên Hà Thu khá năng động trong cuộc sống, hoạt động đời thường hay cô luôn tìm kiếm cơ hội để trau dồi kinh nghiệm cho ngành học.

Hà Thu tiết lộ với truyền thông, cô từng kiếm được số tiền khá lớn và đều đặn khi "khởi nghiệp" từ năm học cấp 2. Công việc của cô là nhập túi xách tận xưởng về bán lại trên các hội nhóm trên facebook.

Lên cấp 3, Hà Thu tiếp tục công việc kinh doanh trên mạng xã hội nhờ bán quần áo. Công việc giúp cô có được nguồn thu ổn định, trang trải cho cuộc sống. Ngoài ra, với mong muốn có được những trải nghiệm quý giá trong cuộc sống, Hà Thu đã tìm việc làm thêm ngay khi lên Hà Nội theo học đại học.

Hà Thu trải lòng, cảm thấy may mắn khi có gia đình làm chỗ dựa tinh thần vững chắc. Cô trân trọng cuộc sống khi được sinh ra và lớn trên trong gia đình có đầy đủ mọi thành viên. Việc đi thi hoa hậu hay tham gia bất kỳ hoạt động nào trong cuộc sống của Hà Thu đều có sự ủng hộ của gia đình.

Không như các thí sinh "quen mặt", Hà Thu đến với cuộc thi là một thí sinh mới hoàn toàn. Cô chưa từng có những kinh nghiệm về chụp hình thời trang, làm mẫu... Hành trang mà cô nữ sinh quê Hải Phòng mang đến với cuộc thi là tinh thần học hỏi, trái tim nhân ái và trí tuệ.

Vậy nên, trước khi chính thức bước vào cuộc thi, trong giai đoạn nước rút, Hà Thu sẽ nỗ lực hết mình để trau dồi thêm các kỹ năng catwalk, trình diễn và học ngoại ngữ. Hiện tại, cô đang là một trong những thí sinh nhận được sự ủng hộ cao của fan sắc đẹp để lọt top 5 Gương mặt ấn tượng cho vòng thi online.

