- Tính tới thời điểm hiện tại, anh đã có bao nhiêu năm làm trong lĩnh vực thời trang?

9 năm. Tôi yêu thích thời trang từ nhỏ. Lớn lên, tôi đã đi làm thời trang từ lúc đi học đại học. Sau đó, tôi mở cửa hàng và phát triển thương hiệu thời trang tới bây giờ. May mắn được mọi người yêu thương và “đứa con tinh thần” lớn lên từng ngày.

- Thị trường thời trang trong nước khá đa dạng nhưng đa phần các nhà thiết kế sẽ phát triển phân khúc dạ hội để PR cá nhân, phân khúc thời trang ứng dụng để bán lẻ. Nhưng, anh lại chọn thiết kế áo dài, tại vì sao?

Bởi vì, tôi có niềm đam mê cực kỳ lớn với áo dài. Tôi cảm thấy bộ áo dài đẹp như bộ da thứ hai của người phụ nữ Việt Nam. Áo dài vừa kín đáo vừa sexy, tôn hình thể của người mặc. Bên cạnh đó, thị trường áo dài lúc bấy giờ cũng không có nhiều nhà thiết kế trẻ cho nên tôi đã quyết định gắn bó với áo dài để làm mới nó.

- Nhắc đến áo dài, dường như người ta nhớ tới phom dáng rất đặc trưng và có phần đơn giản, điều này có đúng không?

Mọi người nghĩ áo dài đơn giản nhưng thật ra áo dài không hề đơn giản chút nào. Để may được một chiếc váy đẹp thì cần một người thợ giỏi, nhưng để may được một chiếc áo dài đẹp thì ngoài giỏi, người thợ còn phải am hiểu rất nhiều về cơ thể phụ nữ thì mới có thể làm ra được một chiếc áo dài hoàn hảo.

- Vậy những công đoạn để hoàn thành một thiết kế áo dài là gì?

Đầu tiên là chọn chất liệu, xử lý chất liệu, cắt rập giấy, cắt rập vải, may form, thử form, chỉnh sửa, may, luông tà, hoàn thiện. Luông là một kỹ thuật chỉ có trong áo dài. Bởi tà áo dài không thể may bằng máy nên phải luông bằng tay, đây cũng là một công đoạn khá cực mà người thợ phải thực hiện thủ công.