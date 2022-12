Những trang phục độc dị gây ấn tượng mạnh cho công chúng

Sự xuất hiện sống động trên sân khấu có thể trở thành phong cách đặc trưng của ca sĩ, chẳng hạn như chiếc váy trắng của Marilyn Monroe hay bộ veston lấp lánh của Michael Jackson. Cùng nhớ lại trang phục từng gây chú ý trên các phương tiện truyền thông và trở thành biểu tượng.

1.ABBA

ABBA đã gây chú ý với những bộ trang phục sáng chói, lấp lánh và đôi khi thậm chí hơi lố bịch. Thành viên ban nhạc Björn Ulvaeus thậm chí từng nói rằng họ trông thật điên rồ và không ai ăn mặc xấu trên sân khấu như họ.

Hào nhoáng như vậy được chọn không chỉ để thu hút khán giả. Phong cách của ban nhạc bị ảnh hưởng một phần bởi luật thuế của Thụy Điển. Nếu một bộ trang phục không thực tế đến mức không thể mặc bên ngoài, chi phí của nó sẽ bị trừ thuế.

2. Cher

Một trong những bộ trang phục huyền thoại mà nữ ca sĩ đã mặc là trong video âm nhạc cho bài hát “If I could Turn Back Time” , Cher đang ở trên một con tàu trong video, biểu diễn cho thủy thủ đoàn. Cô mặc áo tắm một mảnh, đi tất lưới và áo khoác da. Video thậm chí còn bị cấm trên TV và chỉ MTV mới phát sau 9 giờ tối .Sau đó, một phiên bản ít lộ liễu hơn của video đã được quay.

3. Tina Turner

Một chiếc váy da màu đen, áo khoác denim và giày cao gót màu đen chiếm vị trí trung tâm trong video âm nhạc What's Love Got to Do With It? ” vào năm 1984 . Ngoài ra, Tina Turner đã nhiều lần xuất hiện trên sân khấu trong trang phục này. Bộ trang phục và kiểu tóc của cô đã trở thành biểu tượng thời trang thời bấy giờ.

4. Madonna

Mọi người thấy chiếc áo ngực hình nón đầy khiêu khích trong chuyến lưu diễn năm 1990 của Madonna Blonde Ambition. Jean-Paul Gaultier là người đã thiết kế nó.

Nữ ca sĩ đã nhờ anh đích thân tạo ra một bộ trang phục cho buổi biểu diễn của cô. Ngoài áo ngực, nhà thiết kế đã tạo ra một chiếc áo nịt ngực khác thường. Nó không làm eo nhỏ hơn; thay vào đó, nó lỏng lẻo trên cơ thể.

Chiếc áo ngực hình nón đã được các ngôi sao trẻ mô phỏng lại, chẳng hạn như Lady Gaga, người đã thay thế chúng bằng súng phun lửa và Katy Perry, người đã sử dụng nó để phụt như máy bắn kem bông.

5. Kylie Minogue

Năm 2000, Kylie Minogue đã phát hành một video cho một trong những bài hát nổi tiếng nhất của cô ấy, Spinning Around ". Trong đó, cô ấy đang khiêu vũ trong chiếc áo phông vàng và quần đùi đã trở thành huyền thoại.

Minogue và bạn của cô ấy, Katerina Jebb, đều thích những thứ cổ điển, vì vậy họ đã mua những chiếc quần đùi này ở chợ trời với giá chưa đến một gói kẹo cao su.

Ngày nay, có tin đồn rằng những chiếc quần đùi này trị giá hàng triệu đô la và giờ nó thuộc về một bảo tàng nghệ thuật biểu diễn ở Melbourne, Úc.

6. Britney Spears

Bộ đồ latex màu đỏ là một trong những bộ trang phục dễ nhận biết nhất của Britney Spears. Cô ấy đã mặc nó trong video ca nhạc "Oops!.. I Did It Again" . Nhà thiết kế trang phục đã tạo ra bộ trang phục mang tính biểu tượng chỉ sau một đêm. Anh ấy lo lắng nữ ca sĩ sẽ bất tỉnh trong quá trình quay phim vì cô ấy sẽ phải di chuyển trong đó rất nhiều.

Theo lời kể của các người chứng kiến, một xô mồ hôi đã đổ ra sàn khi quá trình quay phim kết thúc sau khi cởi bộ đồ. Đó là một ngày đầy thử thách, nhưng Spears đã làm rất tốt. Nó đã trở thành một video khó quên và nó vẫn mang tính biểu tượng.

7. Katy Perry

Trong một buổi biểu diễn năm 2012, Katy Perry đã bất ngờ xuất hiện từ một thùng bỏng ngô khổng lồ, mặc một chiếc váy theo chủ đề điện ảnh. Trang phục của ca sĩ gây ấn tượng mạnh đến nỗi nhiều người hâm mộ bắt đầu sao chép nó, làm những bộ váy tương tự và mặc thử. Thậm chí còn có một hướng dẫn về cách tạo ra một chiếc váy như vậy.

8. Lady Gaga

Theo Lady Gaga, khi mới bắt đầu sự nghiệp, cô không có nhiều tiền nên thường mặc những trang phục giống nhau. Thêm vào đó, cô ấy muốn được công nhận.

Ví dụ, cô ấy đã mặc kiểu này — quần yếm màu đỏ có mũ trùm đầu và găng tay đỏ — cho cả phỏng vấn và biểu diễn , và nó đã trở nên dễ nhận biết. Nữ ca sĩ cũng cho biết cô thường xuyên đội bộ tóc giả màu trắng.

9. Whitney Houston

Whitney Houston nổi tiếng với những bộ váy sặc sỡ; cho đến những năm 1990, cô ấy trông giống búp bê Barbie. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi thập kỷ mới bắt đầu.

Năm 1991, Houston thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album của mình, I'm Your Baby Tonight. Trang phục của cô ấy trong chuyến lưu diễn này hầu như chỉ bao gồm quần yếm - tất nhiên là được trang trí lấp lánh - đang là mốt vào thời điểm đó. Cô ấy mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng mang tính biểu tượng cho buổi hòa nhạc ở Paris của mình: chiếc quần yếm màu đen cổ điển với thắt lưng đính pha lê.

10. Jennifer López

Áo crop top và quần jeans cạp trễ là những món đồ rất đáng nhớ của thời trang những năm 2000. Jennifer Lopez đã mặc cả hai trong lễ trao giải MTV, khiến bộ trang phục trở thành biểu tượng. Cô ấy cũng đội một chiếc khăn rằn khi nhận giải Video nhạc dance hay nhất của mình.

