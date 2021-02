Những mẫu túi hot nhất năm 2021: Cực kỳ hữu dụng, khiến bạn tự tin hơn khi bước ra đường

Thứ Tư, ngày 17/02/2021 10:27 AM (GMT+7)

Nếu đang sở hữu một trong những chiếc túi trendy này, hãy tự tin ra đường và chụp hàng trăm kiểu ảnh OOTD "sống ảo" ngập like. Hay nhất là bạn chỉ cần nắm kiểu dáng phù hợp với bản thân chứ không nhất thiết phải cắn răng sắm đúng chiếc túi hàng hiệu đắt tiền!

Những chiếc túi này khiến bạn tự tin hơn khi bước ra đường vì thứ nhất, nó đang "on trend", thứ hai là nhiều trong số chúng thực sự rất hữu dụng và hỗ trợ được cho chủ nhân. Lướt một vòng Instagram, ai cũng có thể nhận thấy những chiếc túi hoàn hảo này đang được yêu thích và lăng xê nhiệt tình cỡ nào. Hoàn toàn xứng đáng để mua chúng và bổ sung vào tủ đồ 2021 của bạn!

Tui quàng vai

Dáng túi đáy to thường đựng được rất nhiều đồ và phù hợp vơi hầu hết các style ăn mặc. Chiếc túi đeo vai mang tính biểu tượng của thập niên 90 đang hot trở lại. Dáng túi đáy to, thiết kế theo hình thang với phần quai vừa phải để đeo vai, kẹp nách mang lại cảm giác cổ điển. Thậm chí các hãng thời trang lớn cũng đang lăng xê mẫu túi này và nó là hạnh mục đáng đầu tư nhất cho năm 2021. Ngoài ra dáng túi đáy to thường đựng được rất nhiều đồ và phù hợp với hầu hết các style ăn mặc nên ai cũng có thể diện đẹp với nó.

Handmade - túi thủ công

Túi đan bằng tay hoặc được móc từ len cũng là hạng mục mua sắm đáng lưu tâm. Túi đan bằng tay hoặc được móc từ len và các sợi vải, sợi da cũng là hạng mục mua sắm đáng lưu tâm. Nên chọn những chiếc túi đan có dáng hộp, vuông vức và dày dặn để cảm giác mạnh mẽ cân đối lại với phần mềm mại của nguyên liệu. Vậy thì sẽ ấn tượng và hợp thời hơn đó!

Tua rua

Thời trang những năm 70 đang quay trở lại một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Thời trang những năm 70 đang quay trở lại một cách mạnh mẽ và rõ ràng, nếu bạn chưa có item nào để bổ sung xu hướng này vào tủ quần áo của mình, thì bạn có thể bắt đầu bằng cách mua những thứ có chi tiết tua rua. Chúng vui nhộn và thu hút, mang đến sự lạc quan và cảm hứng thời trang cho bạn và mọi người xung quanh. Quá hoàn hảo!

Đeo túi lên dây chuyền - mini bag lại thống trị

Ngầu không? Đây là một trong những xu hướng dễ dàng nhất để theo nhất, sử dụng những chiếc túi siêu nhỏ hoặc những chiếc ví có thiết kế bắt mắt, độc đáo và đeo vào sợi dây mà bạn yêu thích. Ngắn cỡ giữa ngực là đẹp nhất. Vậy là bạn có ngay một hình ảnh cực kì trendy rồi! Dáng túi độc lạ Năm 2021 sẽ là một năm đầy rẫy những bất ngờ và bất ngờ, vì vậy những chiếc túi thật sự thú vị cũng được yêu thích và ưu ái. Không gì tuyệt vời hơn khi sở hữu một thứ mà không ai khác có, vì vậy hãy chọn mua những chiếc túi có hình dáng độc lạ, kích thước bất ngờ để tạo ra một sự thay đổi và một điểm nhấn ấn tượng cho gu thời trang của bạn.

Túi đi cắm trại

Túi đựng nước cũng phải thật mỹ miều. Xu hướng thời trang hóa những tiện ích hằng ngày đang là một xu hướng thú vị và nên thử. Ví dụ như một chiếc túi dạng hình trụ để đựng chai nước có thiết kế cực kì đẹp đẽ và quý phái hay các loại chain belt có nhiều túi tiện dụng để đựng mọi thứ nho nhỏ mà bạn cần mang ra đường như sổ tay, bút, son, bật lửa, kẹp tóc, danh thiếp...

Túi size lớn

Nếu phải thay đổi nhiều trang phục trong 1 ngày, chiếc túi như thế này là thứ bạn cần phải có. Bước ra đường với một chiếc túi tote size lớn sẽ giúp bạn mang theo bất cứ thứ gì bạn muốn kể cả là mang theo hết cái nhà. Chúng được yêu thích vô cùng vì sự tiện lợi không thể chối cãi, nhưng để chúng thời trang hơn, bạn nên chọn các chất liệu da siêu mềm, màu sắc trung tính hoặc có họa tiết logo trendy. Nếu bạn là người phải thay đổi nhiều trang phục trong 1 ngày, từ phòng tập đến văn phòng và sau đó là đi la cà ăn uống với bạn bè sau giờ làm việc, một chiếc túi như thế này là thứ bạn cần phải có.

Túi yên ngựa vẫn giữ nguyên vị thế

Chiếc túi này chắc chắn vẫn là một trong những tâm điểm của năm 2021. Năm 2020, túi yên ngựa đã tạo ra một cơn sốt nóng hổi đến tận năm nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng các tín đồ thời trang đang dần chuyển sang các tác phẩm kinh điển hơn và "điên cuồng" săn lùng một chiếc túi yên ngựa vintage thực sự vượt thời gian. Chiếc túi này chắc chắn vẫn là một trong những tâm điểm thời trang của năm 2021!

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-dep-hon-moi-ngay/nhung-mau-tui-hot-nhat-nam-2021-cuc-ky-huu-dung-khien-ban-tu-tin-hon-khi-buoc-ra-duong-1793796.tpo