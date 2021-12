Những kiểu áo blazer kẻ caro siêu đẹp bạn gái nhất định phải có

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 08:46 AM (GMT+7)

Chiếc áo blazer kẻ caro dưới đây sẽ giúp bạn gái vừa sang vừa thanh lịch ngút ngàn.

Áo blazer kẻ caro to

Chiếc áo kẻ caro to thường phù hợp với những bạn gái có vóc dáng nhỏ nhắn vì nó tạo cảm giác dáng người trông to và đầy đặn hơn. Điều bạn cần chú ý là không chọn họa tiết caro có kích thước quá to hoặc màu quá nổi.

Áo blazer kẻ caro thường chỉ nên chọn màu sắc trung tính như be, nâu hoặc màu cơ bản như ghi, đen. Những tone này sang và dễ phối đồ hơn. Với áo blazer kẻ caro to, bạn có thể diện áo màu ghi với họa tiết kẻ đỏ nhạt như hình vừa sáng diện mạo vừa nổi bật.

Cô nàng công sở có thể chọn chiếc áo nâu kẻ caro đen như bạn gái trong hình. Phối áo blazer với chân váy mini màu nâu là đẹp hết nấc.

Một màu kẻ caro nữa chị em có thể tham khảo là sắc ghi pha kẻ đen như trong hình. Diện blazer với quần short là cách phối đồ đơn giản nhưng lại rất trẻ trung, không làm mất tính sang cho set đồ.

Áo blazer caro màu xám đậm như thế này phù hợp với các bạn gái ưa sự đơn giản. Bên trong bạn có thể diện quần jean hoặc chân váy màu kaki.

Style sang chảnh này sẽ giúp các nàng công sở ghi điểm. Áo blazer màu ghi đậm pha với họa tiết kẻ caro màu vàng và đen giúp tạo điểm nhấn cho trang phục.

Chiếc áo blazer màu be kẻ caro đen này vốn rất đơn giản nhưng lại cực thanh lịch. Khi mix với chân váy mini cùng họa tiết lại giúp style trẻ trung hơn.

Họa tiết caro cỡ lớn vừa phải cho chị em thêm sang.

Muốn diện mạo bừng sáng trong mùa lạnh, các nàng chắc chắn nên chọn kiểu áo blazer màu kem có họa tiết kẻ caro đỏ ấn tượng như thế này.

Thêm một chiếc áo blazer màu ghi kẻ caro trắng rất cuốn hút, phù hợp style văn phòng.

Áo blazer kẻ caro nhỏ

Kiểu kẻ caro nhỏ này giúp các chị em có vóc dáng đẫy đà trông gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, họa tiết này còn rất dễ mix trang phục và phù hợp mọi người.

Chiếc áo blazer màu nâu kẻ xanh và đỏ mang hơi thở cổ điển cho nàng mê style vintage.

Chiếc áo blazer kẻ caro nhỏ còn được các sao Hàn lăng xê nhiệt tình.

Họa tiết caro nhỏ đem lại cảm giác sang và cuốn hút hơn. Nếu muốn khí chất hơn, nàng nên chọn áo blazer màu be với họa tiết caro sắc nâu.

Còn chiếc áo kẻ caro đen này rất basic và có thể mặc tới mọi sự kiện: từ đi làm tới đi chơi hay hẹn hò, party...

Một chiếc áo blazer màu nâu đúng phong cách cổ điển cho bạn gái chưng diện trong mùa lạnh.

Nổi bật và cuốn hút cùng áo blazer trắng phối họa tiết caro xanh đậm và vàng lạ mắt.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-kieu-ao-blazer-ke-caro-sieu-dep-ban-gai-nhat-dinh-phai-co-50202131128444...Nguồn: http://danviet.vn/nhung-kieu-ao-blazer-ke-caro-sieu-dep-ban-gai-nhat-dinh-phai-co-50202131128444217.htm