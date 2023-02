Những khoảnh khắc thời trang chói sáng của siêu show Super Bowl

Những ngôi sao như Prince và Lady Gaga đã mặc những bộ đồ táo bạo và đẹp đẽ làm bừng sáng sân khấu. Ngoài màn trình diễn, trang phục mới là điều tuyệt vời không thua kém. Khi một trận Super Bowl khác nhanh chóng đến gần, chúng ta hãy quay ngược dòng ký ức và nhớ lại một số trang phục đáng nhớ nhất trong siêu show diễn nổi tiếng trong giờ nghỉ giải lao này.

1996: Diana Ross tại Super Bowl XXX

Mặc dù chúng ta không chắc ai là nhà thiết kế, nhưng sẽ thật đáng buồn nếu không bao gồm những bộ trang phục Halftime Show mang tính biểu tượng này. Diana Ross mở đầu buổi biểu diễn của mình với một chiếc áo choàng lớn bằng kim loại và sau đó thay thành một chiếc váy quây màu cam và đỏ tươi.

2001: Aerosmith và Britney Spears tại Super Bowl XXXV

Britney Spears là gương mặt đại diện của Y2K và phong cách của cô ấy vẫn tồn tại trong thế giới thời trang ngày nay. Sự lựa chọn trang phục của cô ấy cho Super Bowl Halftime Show năm 2001 không thực sự phù hợp với tiêu chuẩn của nữ nghệ sĩ, nhưng lại khiến mốt tất ống tay trở nên hot trong thập niên cũ.

2004: Janet Jackson tại Super Bowl XXXVIII

Mặc dù màn trình diễn của cô chủ yếu được nhớ đến vì sự cố quần áo "khét lẹt", Janet Jackson trông thật mạnh mẽ trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ ma trận và chắc chắn thế giới thấy cô thuộc về sân khấu.

2007: Hoàng tử tại Super Bowl XLI

Phong cách thời trang táo bạo và lập dị của Prince sẽ đi vào lịch sử. Đối với màn trình diễn Halftime Show của mình, anh ấy mặc một chiếc áo màu cam trong suốt bên dưới bộ đồ màu ngọc lam sáng.

2012: Madonna và Nicki Minaj tại Super Bowl XLVI

Madonna và Nicki Minaj có sự thể hiện táo bạo khi họ mặc trang phục cổ vũ khi biểu diễn ca khúc kinh điển "Give Me All Your Luvin'."

2013: Destiny's Child tại Super Bowl XLVII

Cuộc hội ngộ được chờ đợi từ lâu giữa Beyoncé và những người bạn cũ trong ban nhạc của cô ấy, Kelly Rowland và Michelle Williams, đã thành công rực rỡ và trang phục của họ chắc chắn không làm bạn thất vọng. Nữ hoàng Bey mặc một bộ bodysuit bằng da do Rubin Singer thiết kế.

2014: Katy Perry tại Super Bowl XLIX

Ngôi sao nhạc pop mở đầu buổi biểu diễn của mình bằng cách mặc một chiếc váy lửa do Jeremy Scott thiết kế và đứng trên một con sư tử máy khổng lồ. Sau một thời gian, Perry thay một chiếc váy ngắn lấy cảm hứng từ những năm 1950.

2016: Beyoncé tại Super Bowl L

Lấy cảm hứng từ bộ phim Black Panther, Beyoncé và các vũ công nền của cô đã mặc trang phục đồng điệu do Zana Bayne thiết kế.

2017: Lady Gaga tại Super Bowl LI

Đúng như dự đoán, Lady Gaga khiến khán giả choáng váng với những món đồ nạm đá quý và đôi bốt ánh kim của Atelier Versace.

2020: Jennifer Lopez và Shakira tại Super Bowl LIV

JLo và Shakira mang sức nóng đến bất cứ nơi nào họ đến, và Buổi biểu diễn giữa hiệp của họ rất nóng. Atelier Versace đã thiết kế tất cả các kiểu dáng của Lopez trong khi Peter Dundas tạo ra tất cả các kiểu dáng của Shakira.

