Những It-girl đình đám của năm 2022

Chúng ta đã chứng kiến ​​các ngôi sao đi lên từ It-girl trở thành những cái tên quen thuộc, chẳng hạn như Kendall Jenner, Bella Hadid, Adut Akech, Kaia Gerber, Emma Chamberlain, và danh sách này còn tiếp tục. Giờ đây, một lần nữa chúng ta lại được chứng kiến ​​It-girl mới đang trở nên nổi tiếng và đặc biệt là năm nay đã mang đến đội hình khá. Từ Julia Fox đến Leni Klum, chúng ta cùng đã tổng hợp những It-girl thời trang hàng đầu năm 2022.

Julia Fox

Không còn nghi ngờ gì nữa, năm 2022 là năm của Julia Fox. Ngôi sao "Uncut Gems and things like that" đã nhanh chóng trở thành gương mặt nổi tiếng trên mạng với các meme lan truyền và phong cách thời trang táo bạo của cô. Là một nàng thơ thời trang đích thực, Fox đã được nhiều thương hiệu săn đón sau khi được phát hiện ngồi ở hàng ghế đầu cho các nhà thiết kế như LaQuan Smith, Elena Velez, Iris Van Herpen, Alexandre Vauthier và Jonathan Simkhai. Ngoài mối quan hệ với các nhà thiết kế đáng kính, Fox còn thu hút sự chú ý với những bộ trang phục DIY mang tính biểu tượng của mình. Trên TikTok và Instagram, ngôi sao này đã bỏ rất nhiều bài hướng dẫn về cách cô ấy làm lại và tân trang một số kiểu dáng đáng nhớ nhất của mình.

Ivy Getty

Người thừa kế đế chế dầu mỏ và là cháu gái của nhà từ thiện Ann Getty, Ivy Getty là hiện thân của một It-girl thời trang theo nghĩa truyền thống. Ý thức về phong cách của cô ấy là sự cân bằng giữa sự thanh lịch và góc cạnh. Một trong những khoảnh khắc thời trang nổi bật nhất của cô ấy là khi cô ấy tham dự Met Gala 2022, nơi cô ấy mặc một chiếc váy Oscar de la Renta đặt làm riêng lộng lẫy. Với khả năng tiếp cận với bất kỳ nhà thiết kế nào trên thế giới, Getty luôn giữ cho nó tươi mới bằng cách mặc nhiều nhãn hiệu khác nhau như Area, Blumarine, Carolina Herrera, Chanel và Ralph Lauren. Mạng xã hội này cũng tham dự các bộ sưu tập Thu/Đông 2022 của Tuần lễ thời trang Paris với sự xuất hiện của Balmain, Rick Owens và Giambattista Valli.

Tish Weinstock

Nhà báo sắc đẹp Tish Weinstock biết đôi điều về phong cách. Bản thân là một người kể chuyện, Weinstock thể hiện khả năng chưa từng có trong việc sử dụng quần áo của mình như một hình thức giao tiếp biểu cảm. Phong cách của cô ấy được đánh giá thấp hơn một chút với những chiếc váy trong suốt, váy suông và màu sắc trung tính chiếm vị trí hàng đầu mặc dù nó không kém phần ấn tượng hoặc có tầm ảnh hưởng. Gần đây nhất, nhà tạo mốt đã tham dự Lễ trao giải Thời trang Anh năm 2022 trong chiếc váy đính kim sa màu trắng nhạt được kết hợp với giày bệt ba lê và vòng cổ nhiều lớp.

Naomi Biden

Ai nói rằng chính trị và thời trang không thể hợp nhất? Đó chắc chắn không phải là Naomi Biden. Cháu gái lớn nhất của Tổng thống Joe Biden, Naomi Biden đã trở thành một người yêu thích thời trang. Nàng thơ của phong cách vừa mới tham dự một trong những đám cưới lớn nhất trong năm trong chiếc váy Ralph Lauren đặt làm riêng. Mặc dù cô ấy có xu hướng giữ cuộc sống của mình tương đối riêng tư, nhưng từ những lựa chọn thời trang mà chúng tôi được phép chứng kiến, phong cách của cô ấy có thể được mô tả không khác gì nụ hôn của đầu bếp.

Matilda Djerf

Người ảnh hưởng thời trang và doanh nhân Matilda Djerf đã thành công trong việc xây dựng một đế chế khi mới 25 tuổi. Nàng thơ phong cách Thụy Điển đã thu hút một lượng lớn người theo dõi với 2,8 triệu người theo dõi Instagram và hơn 1,2 triệu người theo dõi Tik Tok. Là một trong những người có ảnh hưởng dễ nhận biết nhất trên mạng xã hội, Djerf cũng đã đạt được thành công lớn với thương hiệu Djerf Avenue của mình. Với phong cách thoải mái và gu thẩm mỹ cool girl, Djerf là hiện thân hoàn hảo của người có ảnh hưởng thời trang hiện đại và chắc chắn là một It girl thời trang lớn của năm nay.

Anna Delvey

Anna Delvey đã trở thành một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của thời trang. Mới ra tù sau thời gian thụ án vì lừa đảo một số người giàu có nhất thế giới, Delvey không để hồ sơ tội phạm của mình ngăn cản cô xuất hiện trên các tiêu đề. Ngay cả khi đang bị quản thúc tại gia, Delvey vẫn tận dụng mọi cơ hội để gây ấn tượng với các nhà thiết kế theo chân cô. Sử dụng thiết bị theo dõi gắn mắt cá chân của mình như một phụ kiện, nữ thừa kế giả đã được phát hiện diện những món đồ hàng hiệu, chẳng hạn như đôi giày cao gót Manolo Blahnik màu đen nổi bật của cô. Với nhiều hồ sơ và sự chú ý liên tục mà cô ấy nhận được, có vẻ như tầm ảnh hưởng của Delvey sẽ không sớm biến mất.

