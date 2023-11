Nhìn lại những di sản cấp tiến nhất của Alessandro Michele tại Gucci

Những khởi đầu mới

Một tuần trước khi bộ sưu tập nam Thu Đông 2015 của Gucci lên sàn diễn tại Tuần lễ thời trang Milan, giám đốc sáng tạo lúc đó là Frida Giannini đã rời nhãn hiệu. Michele đảm nhận vai trò này một cách nhanh chóng và liền mạch, giới thiệu một kỷ nguyên mới của nhãn hiệu Ý. Kiểu dáng đầu tiên của bộ sưu tập, một chiếc áo sơ mi có nơ kỳ quái kết hợp với quần đen và thắt lưng Gucci, ngay lập tức tạo nên phong cách androgyny kỳ quái mà giờ đây là nét đặc trưng của Michele.

Một ảo giác của Gucci

Michele đã truyền tải nhiều yếu tố lấy cảm hứng từ thời Phục hưng vào các thiết kế của mình cũng như bản sắc hình ảnh tổng thể của nhãn hiệu xa xỉ. Kết hợp giữa mỹ thuật và thời trang cao cấp, chiến dịch Xuân/Hè 2018 của Gucci giới thiệu những diễn giải về những bức tranh cổ điển với chủ đề mặc trang phục trong bộ sưu tập Gucci mới nhất. Được mệnh danh là "Ảo tưởng không tưởng", Michele đã khai thác Ignasi Monreal để tạo ra tác phẩm nghệ thuật giống như ảo giác của chiến dịch, kết hợp giữa vật chất và tưởng tượng.

Những chiếc đầu cắt rời

Cho đến nay, món phụ kiện hot nhất mùa Thu/Đông 2018, những chiếc đầu cắt rời của Gucci đã thu hút sự chú ý. Mất sáu tháng để thực hiện, những người mẫu được chọn có đặc quyền mang các bản sao đầu người giống hệt kích thước thật xuống sàn diễn cho buổi trình diễn có chủ đề người máy kỳ ảo bao gồm mọi thứ từ sừng, rồng con, cự đà và con mắt thứ ba. Để biến giấc mơ thành hiện thực, Michele đã cộng tác với studio hiệu ứng đặc biệt Makinarium của Ý để tạo ra những khuôn silicon chính xác cho đầu của các người mẫu. Sau đó, vào thứ Hai đầu tiên của tháng 5, bạn của Michele và đại sứ thương hiệu Gucci, Jared Leto đã phối hợp trang phục Gucci từ đầu đến chân cho Met Gala 2019 theo chủ đề Summer camp. Mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi và đồ trang sức nạm kim cương trên cơ thể, kiểu dáng được hoàn thiện bởi một chiếc đầu sillicon màu nâu dưới cánh tay.

Nỗ lực bền vững

Michele đã ưu tiên phát triển bền vững cho nhãn hiệu xa xỉ thuộc sở hữu của Kering kể từ khi được bổ nhiệm. Nhà thiết kế bắt đầu bằng việc loại bỏ việc sử dụng lông thú vào năm 2017 như một biện pháp giảm tác động của Gucci đối với cả động vật và môi trường. Vào mùa thu năm 2019, thương hiệu này đã thông báo rằng tại buổi trình diễn Xuân/Hè 2020 tại Milan, các sự kiện của họ (từ xây dựng đến thiệp mời) sẽ trung hòa carbon, giảm đáng kể tác động môi trường của thương hiệu. Chỉ trong mùa hè này, nhãn hiệu Ý đã ra mắt bộ sưu tập thân thiện với môi trường đầu tiên, Off The Grid sử dụng các vật liệu hữu cơ, tái chế và sinh học, cùng với một chiến dịch ảo với sự tham gia của Jane Fonda, Lil Nas X,...

Nhà hát của Michele

Luôn là người phá vỡ những gì được mong đợi, Michele đã hoàn toàn cải biến biến truyền thống từ trong ra ngoài cho buổi trình diễn sàn diễn Thu/Đông 2020 của Gucci. Mang đến hình ảnh hậu trường thân mật, các nghệ sĩ làm tóc và trang điểm đang chuẩn bị cho các người mẫu cho khán gả. Khi đã hoàn thiện kiểu dáng, các người mẫu tiến đến bức tường kính trong suốt để xoay trên băng chuyền thời trang của Gucci.

Viết lại lịch thời trang

Vào tháng 5 năm 2020, sau nhiều tháng đóng cửa vì loại virus Corona mới, Michele đã công bố một con đường đổi mới, mới cho Gucci, bị khuấy động bởi sự thay đổi bắt buộc về tốc độ. Với quan điểm bền vững, giám đốc sáng tạo đã thông báo giảm số buổi trình diễn trên sàn diễn cho nhãn hiệu Ý, từ 5 buổi trình diễn một năm xuống còn 2 buổi trình diễn không theo mùa và chấm dứt các bộ sưu tập riêng biệt dành cho nam và nữ. Thoát khỏi cách bố trí sàn diễn truyền thống, đề xuất của Michele vừa giảm chất thải vừa thổi sức sống mới vào hệ thống thời trang.

Sự mở đầu của điều gì đó không bao giờ kết thúc

Thoát khỏi khuôn mẫu truyền thống một lần nữa, trong nỗ lực mới nhất của Gucci Ouverture of Something that Never Ended, bộ sưu tập mới của Michele dành cho hãng Ý được trình chiếu dưới dạng một loạt phim ngắn bảy tập do Michele đồng đạo diễn với nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ Gus Van Sant. Các bản trình chiếu điện ảnh được phổ biến suốt tuần như liên hoan phim kỹ thuật số GucciFest. Với sự góp mặt của ngôi sao người Ý Silvia Calderoni và những người quen thuộc từ Harry Styles đến Billie Eilish và Florence Welch, các tập phim đã nắm bắt thành công đặc tính và thẩm mỹ tổng thể của Gucci từ phong cách bohemian và các trang phục được tuyển chọn theo phong cách chiết trung.

Trong khi quảng cáo các phim nhỏ của mình trên trang web GucciFest, nhãn hiệu này cũng đã mời 15 nhà thiết kế đầy triển vọng tham gia lễ hội nội dung kỹ thuật số của mình. Những giá trị đó nhấn mạnh vào tính bền vững hoặc tính trung lập về giới tính, hai giá trị mà Michele rất coi trọng kể từ khi được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo tại hãng thời trang. Các nhà thiết kế độc lập mới nổi được giới thiệu trên màn ảnh nhỏ của Gucci bao gồm Collina Strada, Priya Ahluwalia, Bianca Saunders và Gareth Wrighton.

Phá vỡ giới hạn giới tính

Trong khi ý tưởng thiết kế của Michele luôn sai lầm ở khía cạnh lòe loẹt, thì giới hạn về giới tính chưa bao giờ hấp dẫn cá nhân nhà thiết kế hoặc thông qua tác phẩm của ông. Sau khi mặc cho Jared Leto một chiếc váy dài và Harry Styles đeo ngọc trai và giày cao gót cho Met Gala 2019, Michele khuyến khích phong cách androgyny. Trong khi giới tính nhị phân dường như không tồn tại trong thế giới của Michele, trang bìa tạp chí Vogue của Styles đã gây ra một số tranh cãi đáng ngạc nhiên khi anh trở thành người đàn ông đầu tiên lên trang bìa ấn phẩm một mình, mặc một chiếc váy Gucci màu xanh da trời và áo khoác tuxedo.

Song sinh

Đối với show diễn Xuân/Hè 2023 của Gucci, Michele đã làm nổi bật vẻ đẹp của cặp song sinh bằng cách đưa những cặp song sinh giống hệt nhau xuống sàn diễn trong bộ trang phục giống nhau. Bộ sưu tập được ca ngợi vì tính sáng tạo, khám phá và bình luận về nỗi nhớ tuổi trẻ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]