Người đẹp Đài Loan gây chú ý trên đường phố với mốt áo "em bé"

Mới đây, trên đường phố Los Angeles, một người đẹp Đài Loan (Trung Quốc) tên là Arissa Wang thu hút sự chú ý khi diện set đồ khoe trọn vòng eo "con kiến" bao gồm áo siêu croptop phối với chân váy jean mang đậm phong cách Y2K. Dưới phần bình luận, nhiều người tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài của cô nàng này: "Trông bạn thật quyến rũ", "Quá nóng bỏng",...

Hot girl Arissa Wang diện áo siêu croptop, khoe vòng eo nhỏ nhắn trên đường phố Los Angeles.

Thời điểm gần đây, làn sóng Y2K gần như thống trị phong cách của giới trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Một trong những item không thể thiếu của Y2K là những chiếc áo siêu ngắn, thậm chí ngắn hơn cả kiểu croptop thông thường, có tên gọi là "baby tee" với kích thước tí hon. Thân áo ôm sát, tay ngắn, hơi bó và chiều dài cực kỳ khiêm tốn. Áo thun "em bé" sinh ra là để dành cho những cô nàng có hình thể mảnh mai, thường in những họa tiết bắt mắt, đáng yêu hoặc những câu trích dẫn thú vị.

Lý do kiểu áo này được gọi là áo "em bé" một phần bởi chất liệu của nó được dùng để chuyên may đồ cho trẻ em với 100% ribbed cotton siêu mềm mại có đôi khi được đính kết bằng những chi tiết ren vỏ sò đàn hồi bao quanh đường viền để tạo sự đáng yêu, trẻ trung.

Chiếc áo thun baby tee của Tease Tee’s từng là item được nhiều cô gái ưa chuộng.

Trên thực tế, những chiếc áo "em bé" đã ra đời từ rất sớm do Linda Meltzer thiết kế. Cô cũng là người sáng lập thương hiệu Tease Tee’s. Thời điểm đó, hầu hết những mẫu áo thun đều được may từ loại vải jersey nên không quá mềm mại. Để có được chất liệu ưng ý, Linda Meltzer đã tìm đến một nhà sản xuất chuyên dệt vải 100% cotton từ Georgia. Đây cũng là loại vải được may riêng cho trẻ em.

Kendall Jenner mặc baby tee đi dạo phố.

Sau khi thiết kế chiếc áo baby tee đầu tiên, Linda Meltzer đã mặc nó đến Fred Segal - một cửa hàng thời trang nơi cô làm việc. Kiểu dáng ngắn trên rốn giúp người mặc khoe trọn eo, hông nhanh chóng thu hút sự chú ý của phái đẹp. Nhiều khách hàng nữ sau khi thấy Linda mặc chiếc áo này đã không thể rời mắt khỏi nó và mong muốn có một chiếc tương tự như thế.

Baby tee được mô tả là kiểu áo linh hoạt, dễ mặc, dễ phối, gợi cảm vừa đủ mà lại vô cùng thoải mái, giúp người mặc có thể phô diễn đường cong. Sau này, với sự lăng xê nhiệt tình của Britney Spear, Paris Hilton, baby tee nhanh chóng trở thành hiện tượng và liên tục xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình, phim ảnh.

Giới trẻ mặc baby tee mang đậm phong cách Y2K.

Thời trang có tính chu kỳ và baby tee cũng không ngoại lệ. Theo báo cáo của nền tảng mua sắm Depop, lượng tìm kiếm áo baby tee liên tục tăng cao từ năm 2021 đến năm 2022. Đỉnh điểm nhất là vào tháng 4/2021, lượt tìm kiếm tăng 309% so với cùng kỳ năm trước. Sau sự sụt giảm vào mùa đông, từ 01/2022, các lượt tìm kiếm tiếp tục tăng đều đặn 11%, cho thấy giới trẻ đặc biệt yêu thích mặc baby tee vào mùa hè.

Nguồn: [Link nguồn]