Nét thiết kế đặc trưng quyến rũ mê lòng của Valentino

Sinh ngày 11 tháng 5 năm 1932 tại Lombardy, miền Bắc nước Ý, Valentino Clemente Ludovico Garavani được cả thế giới biết đến với cái tên và nhãn hiệu mang tên mình: Valentino. Lãng mạn và thường trau chuốt, Valentino vẫn là sự phản ánh tầm nhìn cá nhân của Garavani về thời trang. Ngay cả sau khi ông nghỉ hưu từ thương hiệu vào năm 2008, nhà mốt Ý vẫn tiếp tục tôn vinh niềm đam mê của nhà thiết kế đối với sự quyến rũ của Old Hollywood, sự nữ tính hoàn hảo và nghề thủ công thời trang cao cấp.

Trong suốt gần 50 năm làm nhà thiết kế của mình, Garavani thực tế đã mặc trang phục cho mọi ngôi sao, từ biểu tượng phong cách Jackie Kennedy Onassis , đến các nữ diễn viên Grace Kelly , Gwyneth Paltrow , Sophia Loren,... Một năm sau khi nghỉ hưu, Garavani thậm chí còn trở thành một ngôi sao trên màn ảnh với việc phát hành bộ phim tài liệu Valentino : Hoàng đế cuối cùng, do nhà báo Matt Tyrnauer sản xuất và được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Venice.

Tại đây, chúng ta tôn vinh nhà thiết kế vào ngày sinh nhật của anh ấy với một loạt các thiết kế đặc trưng khiến tác phẩm của ông trở nên không thể cưỡng lại đối với các biểu tượng thảm đỏ và tiếp tục định nghĩa nhà mốt Valentino ngày hôm nay.

Valentino đỏ

Năm 1960, Garavani gặp đối tác kinh doanh Giancarlo Giammetti tại Paris. Chỉ hai năm sau, vào năm 1962, ông đã trình diễn bộ sưu tập thời trang cao cấp đầu tiên được giới phê bình công nhận tại Cung điện Pitti ở Florence. Buổi trình diễn đánh dấu một khoảnh khắc đột phá đối với nhà thiết kế với tư cách là người chuẩn bị trang phục cho các cô gái lấp lánh. Nhưng thông qua vẻ hào nhoáng và thanh lịch, điều khiến hội đồng trở nên đặc biệt chính là màu phổ quát của nó: màu đỏ. Nó sẽ không chỉ là một màu sắc sau buổi trình diễn này, được bất tử qua lăng kính của Garavani với cái tên Valentino Red.

Tôn tạo cực kỳ nữ tính

Garavani được truyền cảm hứng từ vẻ đẹp nữ tính bão hòa mà ông nhìn thấy trên màn ảnh khi còn trẻ. Đặc biệt, một bộ phim, Cô gái Ziegfeld, đã để lại dấu ấn cho ông ở tuổi 13, khuyến khích ông theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang cho phụ nữ. Ông học ở Paris, sau đó học việc trong các tiệm của Jean Dessès và Guy Laroche để hoàn thiện các kỹ năng may mặc của mình. Cuối năm 1959, ông rời xưởng may huyền thoại để trở về Ý và mở cửa xưởng may của riêng mình cho phụ nữ ở Rome. Trang phục của ông rất nữ tính. Được tô điểm bằng những chiếc nơ lớn, những bông hoa lộng lẫy, những đường diềm xếp nếp đầy đủ, đăng ten tinh tế và những hình thêu phức tạp.

Họa tiết hoa

Biểu tượng cho tình yêu và sự đánh giá cao của Garavani đối với sự nữ tính, các bộ sưu tập của Valentino tràn ngập các loại hoa. Từ các bản in hoa cho đến các chi tiết trang trí xếp lớp và cắt thủ công, Valentino Red, những bông hoa có thể nhìn thấy xuyên suốt các đường nét của ngôi nhà. Hoa hồng nói riêng là một nét đặc trưng của Valentino. Bảo tàng ảo Valentino Garavani, được thành lập vào năm 2011 để phục vụ như một kho lưu trữ về cuộc đời và các tác phẩm của nhà thiết kế, đã lưu ý rằng " Đối với ông Valentino, hoa hồng không chỉ là biểu tượng của nghệ thuật thời trang cao cấp mà còn là dấu hiệu của sự vượt thời gian, tu luyện và sức chịu đựng của cái đẹp".

Họa tiết da báo

Gần đây nhất, Valentino đã nâng tầm họa tiết da báo thông qua bộ đồ catsuit đặt làm riêng cho Beyoncé và mặc trong video ca nhạc Black is King của cô. Tuy nhiên, nhà mốt đã ủng hộ họa tiết động vật từ năm 1950, khi ông tạo ra một chiếc váy sơ mi bằng len cashmere có thắt lưng được phân định bằng họa tiết da báo có tông màu vẫn có thể được xem trong kho lưu trữ kỹ thuật số của Valentino.

