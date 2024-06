Hoa khôi Hà Nội Vũ Trà My diễn tại Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2024

Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam International Junior Fashion Week) vừa diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Sự kiện quy tụ 27 thương hiệu thời trang đình đám từ 10 quốc gia trên thế giới, cùng nhiều gương mặt người đẹp, siêu mẫu nổi tiếng như Ms. Debora (Wajah Femina 2016), Raissa Mardhiyah Putri (Miss Mega Bintang Indonesia 2023), Nada Ferlysia (Á hậu 4 Miss Grand Indonesia 2018), Vania Agustina (World Top Model International 2023), Miss Singapore International 2019, Charlotte Lucille Chia (Global Model Of The World 2023)…

Xuất hiện tại sự kiện, Hoa khôi Hà Nội 2022 Vũ Thu Trà My gây chú ý khi trình diễn trang phục trong 2 bộ sưu tập của nhà thiết kế Khang Trịnh của Việt Nam và Natty Karuna của thương hiệu ViiRis Bridal Wedding đến từ Thái Lan.

Ở bộ sưu tập của nhà thiết kế Khang Trịnh, Trà My xuất hiện trong bộ đầm trắng cúp ngực sang trọng. Điểm nhấn là phần với hai màu đen – đỏ vừa thể hiện sự năng động, hiện đại lại không kém phần quý phái.

Đặc biệt, ở bộ sưu tập thứ 2, Trà My được nhà thiết kế người Thái Lan Natty Karuna của thương hiệu ViiRis Bridal Wedding tin tưởng chọn làm Vedette. Lần này, người đẹp diện một chiếc váy cô dâu nhiều họa tiết, tự tin sải bước trên sàn catwalk trước hàng loạt người đẹp, siêu mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước như Chalotte (Global Model of the World 2023), Priya (Miss Petie Global Singapore Finalist 2024), Nazia (Á hậu 4 Miss Global Singapore), Kim Trà My (Á Khôi Thanh lịch Hà Nội 2023)…

Tự tin sải bước trên sàn Catwalk, Trà My nhận được nhiều lời tán dương và khen ngợi từ nhà thiết kế và khán giả. Nhan sắc người đẹp cũng không hề kém cạnh so với dàn mỹ nhân quốc tế.

Chia sẻ cơ hội làm việc với thương hiệu thời trang nổi tiếng nước ngoài, Hoa khôi Hà Nội 2023 cho biết: “Khi nhận lời tham gia show diễn, My cũng không biết rằng mình sẽ trình diễn trang phục gì cho thương hiệu nào. Tới gần ngày diễn, khi nhận kịch bản cụ thể, mình mới được thông báo sẽ trình diễn 2 BST của 2 nhà thiết kế khác nhau”.

Sáng ngày chương trình diễn ra, Trà My tới rehearsal cùng ekip chương trình. Lúc đó, cô mới bất ngờ phát hiện nhà thiết kế của thương hiệu ViiRis Bridal Wedding chọn cho vị trí vedette của BST.

“Dù không có quá nhiều thời gian trao đổ nhưng xuyên suốt quá trình làm việc, nhà thiết kế Natty Karuna cùng ekip luôn rất tận tình, chuyên nghiệp với từng trang phục, từng người mẫu. Cô ấy không nói được nhiều tiếng Anh, đều phải thông qua trợ lý phiên dịch, nhưng khi kết thúc buổi diễn, cô ấy vẫn cố nói những lời cảm ơn đến các người mẫu đã tham gia trình diễn. My rất ấn tượng vì điều đó”, Trà My chia sẻ.

Theo Trà My, chiếc váy cô diện của thương hiệu đến từ Thái Lan rất cầu kỳ, với nhiều chi tiết đính kết thủ công, phụ kiện tinh tế và khá nặng. Do đó, người đẹp gặp khó khăn trong việc di chuyển trên sàn catwalk. Tuy nhiên, Trà My vẫn hoàn thành phần trình diễn một cách vô cùng chuyên nghiệp.

Vũ Thu Trà My sinh năm 1994 tại Hà Nội. Cô từng giành ngôi vị Hoa khôi ảnh Hà Nội 2019 và Hoa khôi Hà Nội 2022. Sau khi đăng quang, Trà My góp mặt trong các hoạt động từ thiện, ủng hộ người nghèo, những mảnh đời khó khăn. Gần đây, Vũ Thu Trà My bắt đầu tham gia một số show thời trang do các nhà thiết kế trong nước tổ chức.

