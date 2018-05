Mỹ nữ trong mộng của Trường Giang từng mặc đồ nhái vì "không có nhiều tiền"

Thứ Ba, ngày 08/05/2018 21:30 PM (GMT+7)

Khánh My sở hữu gương mặt xinh đẹp và một thân hình chuẩn mẫu.

Mới đây, người mẫu kiêm diễn viên Khánh My gây ồn ào với chia sẻ: "Anh Giang có nhắn tin qua lại với tôi trong thời gian còn hẹn hò Nhã Phương, nhưng tôi từ chối thẳng, vì tôi không cho phép mình là người thứ ba". Vẻ đẹp của Khánh My có lẽ đã khiến Trường Giang rung động mà không ngần ngại gửi cho cô những lời "đường mật". Thế nhưng, tạm gác lại câu chuyện tình cảm ồn ào quanh danh hài để nói về gu thời trang gợi cảm của Khánh My.

Trong đó, thiết kế từng được cho là đạo nhái lại trang phục của siêu mẫu quốc tế Kendall Jenner. Không chỉ giống nhau tới 90% mà trang phục của Khánh My còn bị bắt lỗi khi để lộ quần độn vòng 3 kém duyên. Được biết, thiết kế này được làm bởi Lưu Ngọc Kim Khanh với sự đính kết của hàng nghìn viên đá phale.

Trước đó, Khánh My cũng từng thẳng thắn thừa nhận cô mặc váy đạo nhái. Trang phục được cô đặt may từ NTK Lê Thanh Hoà, đầm dạ hội đuôi cá với phần cut out sau lưng. Trong khi đó chất liệu ánh bạc kích thích thị giác người nhìn hơn.

Trang phục được phát hiện là nhái thiết kế của Rachel Zoe. "Tôi không sợ bị dư luận lên án mặc váy nhái, bởi sự thực là tôi không có quá nhiều tiền để mua những bộ đồ hàng hiệu. Cát-xê đi event của tôi không cao đến mức thoải mái sắm các trang phục đắt tiền" - Khánh My từng chia sẻ với truyền thông.

Ngoài mặc đạo nhái, Khánh My cũng không ngần ngại đụng hàng với nhiều mỹ nhân Việt "bất phân thắng bại". Cô chuộng những trang phục của các NTK Việt như: Lê Thanh Hoà, Phương My...

Mặt khác không thể phủ nhận sức hút từ chân dài bởi mỗi khi xuất hiện tại các thảm đỏ sự kiện, Khánh My gây chú ý với những trang phục làm bật lên vóc dáng, đường cong cơ thể. Làn da trắng nõn như bông bưởi của nàng ca sĩ - diễn viên là một thế mạnh để cô luôn trở thành tâm điểm của đám đông.

Khánh My lựa chọn trang phục phù hợp để khoe lợi thế về hình thể. Vậy nên, người hâm mộ thường xuyên nhìn thấy những bức hình khoe lưng trần với cách tạo dáng nghiêng lúc nào cũng đẹp.

Không chỉ có thân hình chuẩn mẫu, Khánh My còn là một trong những người đẹp sở hữu vòng 3 ấn tượng với số đo 90. Vì thế, đầm dạ hội đuôi cá hay đầm bodycon là những trang phục được người đẹp thường xuyên diện.

Với sức gợi cảm khó cưỡng, có lẽ không chỉ riêng Trường Giang mà rất nhiều anh chàng khác cũng phải bối rối khi đứng trước mặt Khánh My.

Sau khi cái tên cô A là Khánh My được tiết lộ, fan chỉ biết gầu đầu khen ngợi Trường Giang bởi danh sách người đẹp anh "thả thính" toàn mỹ nhân làng giải trí.