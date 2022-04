Mua túi hàng hiệu y như chơi chứng khoán, phải am hiểu và có kiến thức mới mong sinh lời

Không chỉ túi xách mua từ cửa hàng mới đáng giá, thị trường second-hand khiến một số chiếc túi hiệu bỗng hot hơn cả hàng mới. Nếu định mua chiếc túi hàng hiệu đầu tiên trong đời, người ta thường muốn mua chiếc túi không bị rớt giá, thậm chí có khả năng sinh lời trong tương lai.

Mọi người đang hướng về thị trường second-hand để bắt kịp nhu cầu tiêu dùng và cũng từ đó mà giá đồ second-hand tăng với tốc độ tên lửa. Thị trường trao đổi mua bán này tạo cơ hội cho người dùng săn được túi giá tốt và có thể bán ra túi đã qua sử dụng, thu hồi được tiền thậm chí kiếm lời gấp nhiều lần.

Hàng hiệu mỗi năm đều tăng giá khiến chúng trở thành một hạng mục đầu tư

Tất nhiên cũng y như chứng khoán, bạn phải am hiểu và có kiến thức thì mới có thể đầu tư vào thời trang và mong sinh lời. Nếu không phải là kiểu người nhanh nhạy nắm được tin tức và nhu cầu thị trường, thì chí ít bạn cần biết về “danh sách an toàn” sau đây. Đây là danh sách những chiếc túi đáng đầu tư, hãy chọn mua trong danh sách này một chiếc túi trong khả năng tài chính. Bạn sẽ có nhiều cơ hội bảo toàn được số tiền trong khi vẫn thỏa mãn nhu cầu tiêu xài hàng hiệu, nếu may mắn thì bạn còn có thể sinh lời.

Những chiếc túi giữ giá hoặc tăng giá bất chấp tốc độ lạm phát nhưng Chanel luôn an toàn

Sự phổ biến cao, lịch sử hoành tráng và thị trường luôn có nhu cầu khiến túi và trang sức Chanel luôn là hạng mục đáng đầu tư nhất.

Chanel Flap bag luôn là chiếc túi mơ ước của mọi thế hệ phụ nữ yêu thời trang.

Túi Chanel Classic Flap Bag là chiếc túi top list mà người ta luôn nói rằng sẽ không bao giờ hối hận nếu đầu tư.

Những nhà mốt có túi họa tiết monogram lâu đời

Họa tiết Double F của Fendi hot lên cùng làn sóng họa tiết monogram truyền thống.

Túi xách đến từ những nhà mốt có họa tiết monogram như LV, Fendi (Double F), Celine (Macadam), Dior, Gucci… luôn là khoản đầu tư hứa hẹn. Thứ nhất là vì họa tiết monogram không sợ lỗi thời, ở thời nào thì cũng mang tính thời trang. Thứ hai là kho họa tiết monogram đối với nhà mốt có bề dày lịch sử thì chắc chắn được khai thác đi khai thác lại, cho nên nhiều khả năng sốt trở lại.

Những chiếc túi xách gắn với các biểu tượng thời trang

Chiếc túi Jackie được tái hiện lại phiên bản 2020 khiến mẫu cũ của túi này lên giá.

Ví dụ như Gucci Jackie bag 1961 được đặt tên theo cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy. Chiếc túi từ thập niên 80 nhưng được hồi sinh, làm mới vào năm 2020 khiến cho túi cũ giá tăng vọt còn hơn hàng mới. Túi Hermès gắn với Kelly hay Birkin thì khỏi phải bàn rồi. Tương tự vậy có Chanel Diana Flap gắn với tên tuổi cố Công nương Diana cũng là chiếc túi đáng đầu tư. Riêng cố Công nương Diana có ít nhất 5 dòng túi gắn với bà và chiếc nào cũng thành kinh điển như Lady bag của Dior, Lady D của Salvatore hay Gucci Diana.

Chanel Diana bag là chiếc túi không để cho chủ nhân phải "thiệt thòi" nếu chọn nó để đầu tư. Túi xách có họa tiết đặc trưng lâu đời như Burberry

Họa tiết kẻ ô của Burberry có độ nhận diện cao đến nỗi không ai là không biết.

Độ nhận diện cao, lịch sử lâu đời là lý do họa tiết sọc ca rô đặc trưng của Burberry là một trong những họa tiết kinh điển của thời trang. Ngoài ra, chất liệu nylon dù của Burberry hay Prada cũng hứa hẹn giữ giá và tăng giá.

Các dáng túi kinh điển như never full của LV, speedy của LV, baguette của Fendi, Prada nylon hobo bag

Túi hobo của Prada cũng là một trong những chiếc túi tăng giá chóng mặt thời gian gần đây.

Những thiết kế túi này không bao giờ “qua mùa” vì nó luôn nằm trên kệ hàng của các thương hiệu cao cấp này từ năm này qua năm khác và năm sau tăng giá hơn năm trước. Vì vậy những chiếc túi này giữ giá rất tốt bất chấp tốc độ lạm phát. Và không phải ngẫu nhiên mà những mẫu túi này trở thành kinh điển, bởi vì không chỉ là biểu tượng, những chiếc túi này tiện dụng và đạt yêu cầu công dụng của một chiếc túi xách. Vì vậy đầu tư vào những chiếc túi này vừa dùng được vừa không mất giá khi mua bán lại.

