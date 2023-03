Mister Grand International 2023 sẽ thuộc về ai?

Mới đây, fanpage chính thức của Mister Grand International đã công bố Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai cuộc thi này trong năm nay. Ngay khi tin tức được đăng tải, hàng loạt đơn vị tổ chức các cuộc thi sắc đẹp hàng đầu như Sen Vàng, Leading Media, Hương Giang Entertainment… lần lượt được gọi tên.

Thời gian gần đây, fan sắc đẹp liên tục nhận được loạt tin vui khi có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp lựa chọn Việt Nam là điểm dừng chân để đăng cai tổ chức: Miss Global, Miss Earth, Miss Charm, Miss Grand International…

Chiều 10/3, Fanpage chính thức của Mister Grand International bất ngờ đăng tải thông báo mới nhất về quốc gia sẽ đăng cai cuộc thi Mister Grand International 2023. Theo đó, trang này viết: "Tổ chức Mister Grand International xin vui mừng thông báo rằng Phiên bản 2023 của Mister Grand International sẽ diễn ra vào tháng 11 này trong sự quyến rũ vượt thời gian của Châu Á...V I E T N A M. Chúng tôi là Mister Grand, chúng tôi là Số 1".

Mister Grand International 2023 chính thức được tổ chức tại Việt Nam

Thông tin đăng tải trên khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự thích thú vì chưa có 1 cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc tế nào dành cho nam được tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, thắc mắc lớn nhất xoay quanh cuộc thi lúc này chính là: Bản quyền Mister Grand International sẽ thuộc về ai?

Hàng loạt trùm sắc đẹp trong nước được “réo tên” với những đồn đoán về chủ sở hữu bản quyền của Mister Grand International. Trong đó, công ty Sen Vàng là đơn vị nổi bật được gọi tên nhiều nhất với những thành tựu vô cùng “khủng” khi đang nắm giữ số lượng bản quyền các cuộc thi sắc đẹp nhiều nhất: Miss World Vietnam, Miss International Vietnam, Miss Grand Vietnam, Miss Intercontinental Vietnam... cùng một số cuộc thi quy mô vừa và nhỏ khác. Đặc biệt, năm nay Miss Grand International cũng đã “hạ cánh” đăng cai tổ chức tại Việt Nam.

Sen Vàng được kỳ vọng sẽ là người đưa Miss & Mister Grand International 2023 về Việt Nam

Leading Media cũng là cái tên được kỳ vọng sẽ đem về bản quyền của cuộc thi. Trước đó, Leading Media đã từng nắm bản quyền của nhiều cuộc thi lớn như: Miss Supranational Vietnam, Miss Earth Vietnam, Miss Globe… và 4/5 cuộc thi Nam vương hàng đầu thế giới. Liên tục gặt hái nhiều danh hiệu trong các cuộc thi kể trên với Miss Earth Nguyễn Phương Khánh, Á hậu 2 Miss Supranational 2022 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Super Model International Dương Nguyễn Khả Trang, Mister International Trịnh Bảo. Leading Media chắc chắn là một cái tên không thể bỏ qua cho vị trí chủ sở hữu mới của Mister Grand International 2023.

Leading Media “Ông trùm” cuộc thi sắc đẹp dành cho nam là ứng cử viên sáng giá cho đơn vị nắm bản quyền năm nay MGI 2023.

Bên cạnh đó, Hương Giang Entertainment cũng được đồn đoán sẽ “nắm trùm” Mister Grand International 2023 khi đơn vị này đang “cầm trịch” bản quyền Miss International Queen và The Next Gentleman. Gây ấn tượng với độ “mát tay” khi giành được loạt danh hiệu lớn trên các sàn đấu sắc đẹp chuyển giới quốc tế và thành công với The Next Gentleman mùa đầu tiên, không khó để người hâm mộ đồn đoán rằng Hương Giang Entertainment sẽ tiếp tục “bành trướng” với bản quyền của Mister Grand International.

Hoa hậu Hương Giang liệu có phải là người đứng sau MGI 2023

Và hiện tại, các diễn đàn sắc đẹp đang “ráo riết” tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này. Cùng chờ xem ai sẽ là “trùm cuối”.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mister-grand-international-2023-se-thuoc-ve-ai-a597393.html